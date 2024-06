Résultat des européennes à Roppenheim : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Jusqu'où ira la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Roppenheim ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 11 points entre sa part de votes des européennes de 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé plus rapidement sur place qu'au niveau national, les sondages donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt dix points de plus en 2024 qu'en 2019 ou en 2022. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera tout proche des 40% ou plus à Roppenheim ce 9 juin.

15:02 - Les inscrits de Roppenheim plutôt pour Marine Le Pen en 2022 Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un beau score pour le RN à Roppenheim. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la ville avec 27,20% au 1er tour, mais sera battu en revanche au second par le ticket Ensemble ! Sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 43% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,79% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 8,11%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 58%, devant Emmanuel Macron à 42%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Roppenheim Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut de nouveau sembler indispensable au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste de Jordan Bardella qui avait fini première des élections du Parlement européen à l'époque à Roppenheim, avec 32,59% des votes exprimés devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 20,25% qui avait elle-même devancé la liste François-Xavier Bellamy avec 11,39%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Roppenheim La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Roppenheim contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,1% et une densité de population de 140 hab par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (83,54%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 260 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 17,95% et d'une population étrangère de 15,78% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Roppenheim mettent en relief une diversité de qualifications, avec 24,7% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - À Roppenheim, quelle participation aux élections européennes ? Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2019, la participation aux élections européennes représentait 50,1%. L'étude des résultats des consultations démocratiques antérieures est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Cinq ans auparavant, lors des précédentes européennes, 347 électeurs de Roppenheim s'étaient rendus aux urnes (soit 55,7%). Le taux de participation était de 42,9% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Roppenheim ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à Roppenheim ? Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 59,63% au premier tour et seulement 59,94% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Roppenheim ? Il y a deux ans, au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 644 personnes en âge de voter au sein de la ville, 20,65% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 21,12% au premier tour. En proportion, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, plus qu'en 2017.