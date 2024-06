19:25 - À Roquebillière, qui vont élire les supporters de la Nupes ?

Une autre interrogation qui accompagne ces élections européennes sera celle du vote de gauche après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. A l'occasion du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 14,48% des voix dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, ce dernier s'était élevé à 2,39% à Roquebillière, contre 14,2% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce soir...