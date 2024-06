Résultat des européennes à Rostrenen : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Les électeurs de Rostrenen plutôt favorables à Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Rostrenen avait accordé à Marine Le Pen 20,91% lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la représentante du RN avec respectivement 26,72% et 25,71% des votes. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 38,83% contre 61,17%. Avec 14,81%, le Rassemblement national sera distancé ensuite par les 30,72% du binôme Divers gauche au premier tour des élections législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme LFI-PS-PC-EELV finalement vainqueur localement.

12:45 - À Rostrenen, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des élections européennes 2019 Quel verdict était tombé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble encore logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Le Rassemblement national n'avait pas réussi à convaincre il y a cinq ans, la liste de Bardella atteignant 21,59% aux européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui montait sur la première marche avec 21,95%.

11:45 - Rostrenen : démographie, élections et stratégies politiques Dans les rues de Rostrenen, le scrutin est en cours. Avec ses 3 207 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 226 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 779 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 26 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 13,89 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. La population étrangère de 185 personnes favorise une richesse culturelle précieuse. Malgré un taux de chômage de 14,44%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 1869,7 €/mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Rostrenen, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Rostrenen : retour sur la participation aux dernières européennes Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau national, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À Rostrenen, 52,89% des votants avaient voté. L'observation des consultations démocratiques antérieures permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 56,29% des personnes en capacité de voter à Rostrenen avaient pris part au scrutin. La participation était de 45,53% pour les européennes de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Rostrenen ? À Rostrenen, la participation constituera à n'en pas douter l'une des clés des élections européennes 2024. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 58,83% au premier tour et seulement 56,93% au second tour. Il y a 2 ans, au second tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 77,67% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux de participation de 79,23% au premier tour, ce qui représentait 1 724 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.