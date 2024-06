Résultat des européennes à Rouillac : l'élection 2024 en direct

Les résultats de ce 9 juin vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, terminait en tête des élections du Parlement européen à l'époque. Le mouvement avait attiré 31,02% des suffrages, contre Nathalie Loiseau à 17,64% et Yannick Jadot à 10,9%.

11:45 - Rouillac : démographie, élections et perspectives d'avenir

Dans les rues de Rouillac, les élections sont en cours. Avec ses 2 925 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. Ses 238 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 838 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 28 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 31,29 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, dont 28,45% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,36%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2074,9 euros par mois. En somme, Rouillac incarne les enjeux et les aspirations de l'Europe contemporaine.