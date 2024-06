Résultat des européennes à Roybon : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Roybon, que vont choisir les supporters de la Nupes ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait glané 9,91% à Roybon, contre 17,22% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé en 2024 selon les enquêtes sondagières. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Roybon, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 20,71% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Roybon, entre les 17,22% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,62% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 14,59% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quels résultats pour la liste RN à Roybon lors des européennes ? Le score obtenu par la liste RN portée par Jordan Bardella sera un enseignement majeur localement pour cette élection du Parlement européen 2024. Si on associe le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Roybon. Mais celle-ci devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. De quoi s'attendre à 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Vent favorable à Hayer à Roybon ? Dans la commune de Roybon, Marine Le Pen n'était pas vraiment la bienvenue lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec un maigre 21,95%, la candidate de l'extrême droite était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 28,62% et 22,28% des bulletins exprimés. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 41% contre 59%. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 12,94%, alors que les candidats Les Républicains rassembleront 41,65% des voix. Le mouvement sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Que retenir des européennes à Roybon il y a cinq ans ? Regarder en arrière apparait de nouveau comme logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? C'est la liste Rassemblement national présentée par Bardella qui avait remporté les élections européennes à l'époque à Roybon, avec 20,52% des bulletins dans l'urne devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 17,22% elle-même suivie par la liste François-Xavier Bellamy avec 13,44%.

11:45 - Roybon : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Quel portrait faire de Roybon, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 113 habitants répartis dans 657 logements, ce village présente une densité de 18 habitants par km². Avec 80 entreprises, Roybon offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (67,28 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 34,75% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 59,53% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 3797,07 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Roybon, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Européennes précédentes à Roybon : l'impact de la participation Les européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à 12 heures et seulement 43,29% à 17 heures. Comment votent habituellement les habitants de cette ville ? Durant les élections européennes 2019, le pourcentage d'abstention atteignait 46,78% au sein de Roybon, contre une abstention de 53,77% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les européennes sont lancées à Roybon : scrutin en cours L'un des critères essentiels des élections européennes sera incontestablement le niveau de participation à Roybon. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,92% au premier tour et seulement 50% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Roybon ? Il y a 2 ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 73,99% dans la ville. La participation était de 75,42% au premier tour, ce qui représentait 632 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.