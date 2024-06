En direct

19:34 - À Rozérieulles, quels reports de voix à gauche ce soir ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, avec une inconnue : la décision des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le jour du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 17,46% des bulletins dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait obtenu 6,47% à Rozérieulles, contre 27,69% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : 27,69% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 37,36% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 29,98% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quels résultats pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Rozérieulles ? Au niveau local, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors des élections européennes 2024 sera très analysé. La liste RN pourrait atteindre près de 30% à Rozérieulles si la situation prédite par les études sondagières à l'échelle de la France s'applique localement. Le leader frontiste est en effet crédité de 30% des voix dans l'Hexagone, soit dix points de plus qu'en 2019. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? La projection est facile, mais logique compte tenu de la progression du RN en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour).

15:02 - Les votants de Rozérieulles penchaient pour Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Rozérieulles avec 24,14% contre 37,36% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 37,32% contre 62,68%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 21,25% au premier tour, contre 29,98% pour le binôme LREM. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme La République en Marche qui remportera le plus de voix, avec 62,16% sur l'unique circonscription recouvrant Rozérieulles.

12:45 - Nathalie Loiseau devant les autres lors des élections européennes 2019 à Rozérieulles Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble aussi évident au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Avec un résultat de 18,74%, Jordan Bardella avait été surpassé à l'issue des élections du Parlement européen il y a cinq ans par la liste portée par Nathalie Loiseau avec 27,69% des électeurs.

11:45 - Rozérieulles : quand les données démographiques façonnent les urnes Les facteurs démographiques et socio-économiques de Rozérieulles mettent en lumière des tendances claires qui pourraient peser sur le résultat des élections européennes. La pyramide démographique peut agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans le village, 30% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 27,16% ont 60 ans et plus. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (10,71%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 539 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (13,32%) et le nombre de résidences HLM (7,78% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (43,52%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Rozérieulles, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des européennes à Rozérieulles L'étude des dernières élections permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette localité. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 619 personnes en âge de voter à Rozérieulles, 48,84% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 59,4% il y a 10 ans. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de scrutin. A l'échelle nationale, le record d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,72%. À Rozérieulles, 72,76% des électeurs n'avaient pas voté.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Rozérieulles ? L'une des grandes inconnues des européennes sera à n'en pas douter l'étendue de l'abstention à Rozérieulles. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,12% au premier tour et seulement 56,29% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 26,33% des inscrits sur les listes électorales de la localité, contre un taux d'abstention de 26,05% au deuxième tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.