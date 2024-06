17:08 - À Ruffec, une liste Bardella favorite ?

Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera analysé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Si on met face à face le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Ruffec. Mais la marche pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour prévoir 37% dans la ville cette fois ?