19:29 - À Ruffey-lès-Echirey, quelles sont les options de reports des voix Nupes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votes lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. Au cours du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait attiré 25,13% des suffrages dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 6,57% à Ruffey-lès-Echirey, contre 22,51% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat à Ruffey-lès-Echirey pour la liste RN de Jordan Bardella ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera la clé du scrutin pour ces élections à l'échelle locale. Si on tient compte de la progression du RN attendue par les sondeurs au niveau national aujourd'hui, soit environ 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix de ce dernier pourrait se situer à environ 29% à Ruffey-lès-Echirey. Une estimation qui semble logique compte tenu des suffrages déjà grattés par le parti dans la commune entre les européennes 2019 (19,52%) et Marine Le Pen en 2022 (23,78% au premier tour de la présidentielle), correspondant en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Les derniers chiffres à Ruffey-lès-Echirey Ruffey-lès-Echirey avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 23,78%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, crédité de 31,97% des voix. Et elle échouait aussi au second tour avec 41,09% contre 58,91%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 19,61% au premier tour, contre 30,84% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Ruffey-lès-Echirey, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera préférée au cours du second tour, confirmant la défaite du Rassemblement national.

12:45 - À Ruffey-lès-Echirey, Nathalie Loiseau en tête il y a cinq ans Le résultat de ce dimanche soir va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Ruffey-lès-Echirey lors des précédentes élections pour le Parlement européen, avec 22,51% des voix. La liste doublait celle de Jordan Bardella avec 19,52% dans la commune. Yannick Jadot échouait troisième, avec 13,55%.

11:45 - Comment la composition démographique de Ruffey-lès-Echirey façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Ruffey-lès-Echirey comme partout en France. Avec ses 1 348 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. Avec 129 entreprises, Ruffey-lès-Echirey permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (8,42 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les habitants, dont 40,91% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 51,18% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 617,95 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. Ruffey-lès-Echirey incarne la vivacité et l'authenticité d'une Europe en mouvement.

10:30 - Ruffey-lès-Echirey : quel était le pourcentage d'abstention aux élections européennes ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des dernières consultations démocratiques. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, 47,4% des inscrits sur les listes électorales de Ruffey-lès-Echirey avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 52,42% lors des européennes de 2014. Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Abstention à Ruffey-lès-Echirey : quelles perspectives pour les élections européennes ? À Ruffey-lès-Echirey, l'une des clés de ces élections européennes sera indiscutablement l'ampleur de la participation. Au premier tour de la dernière présidentielle, 86,26% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 83,05% au second tour, c'est-à-dire 872 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 54,52% au premier tour. Au deuxième tour, 48,38% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Ruffey-lès-Echirey ? La perte de pouvoir d'achat, combinée avec les incertitudes dues au conflit entre entre la Palestine et Israël, seraient de nature à impacter le taux de participation à Ruffey-lès-Echirey (21490).