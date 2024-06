Résultat des européennes à Rumersheim-le-Haut : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Le Rassemblement national à Rumersheim-le-Haut, un favori aux européennes ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la liste Bardella lors de ces élections européennes sera très scruté. Alors qu'au niveau de la France, les sondeurs prédisent un score de 33% pour Jordan Bardella aux européennes de 2014, soit une dizaine de points de plus qu'en 2019, la dynamique locale apparaît plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà glané 9 points entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Il est donc possible que le RN termine tout proche des 30% voire plus à Rumersheim-le-Haut ce soir.

15:02 - Les habitants de Rumersheim-le-Haut penchaient pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Elections les plus proches, les élections législatives avaient offert un très gros démarrage pour le Rassemblement national à Rumersheim-le-Haut. Le parti d'extrême droite avait fini en tête dans la cité avec 27,68% au 1er tour, mais sera battu en revanche au second par le ticket Les Républicains (Rumersheim-le-Haut n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 33,69% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 33,54% et Éric Zemmour troisième avec 7,73%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 52,75%, devant Emmanuel Macron à 47,25%.

12:45 - Quels étaient les résultats des élections européennes à Rumersheim-le-Haut en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat était tombé lors des européennes en 2019 ? Le score de la liste Rassemblement national, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Rumersheim-le-Haut, à 24,87%, soit 98 voix. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 22,08% et François-Xavier Bellamy à 12,69%.

11:45 - Rumersheim-le-Haut : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire de Rumersheim-le-Haut, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 058 habitants répartis dans 484 logements, ce village présente une densité de 65 habitants/km². Ses 55 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 343 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (87,81 %) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les électeurs, dont 34,13% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 39,65% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 39,00 euros, accable une ville qui vise un avenir prospère. Rumersheim-le-Haut incarne la vivacité et les valeurs d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Rumersheim-le-Haut : quel était le niveau d'abstention aux précédentes élections européennes ? Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33%. À Rumersheim-le-Haut, 74,91% des électeurs avaient participé. Comment votent d'habitude les citoyens de cette ville ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, sur les 421 personnes en âge de voter à Rumersheim-le-Haut, 48,39% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 44,43% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes démarrent à Rumersheim-le-Haut : quel sera le taux d'abstention ? Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Rumersheim-le-Haut, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La baisse du pouvoir d'achat est de nature à impacter les décisions que prendront les citoyens de Rumersheim-le-Haut (68740). Lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 884 personnes en âge de voter dans la commune, 21,33% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 23,42% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, plus qu'en 2017.