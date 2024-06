En direct

19:08 - Sur quel candidat vont se transférer les orphelins de la Nupes à Rumilly ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche aujourd'hui. Pour le premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 25,24% des bulletins dans la commune. Une somme à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 5,18% à Rumilly, contre 21,69% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois de ceux de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN de Jordan Bardella à Rumilly lors des européennes ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé au prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Si dans l'Hexagone, les sondages d'opinion prédisent une évolution moyenne du RN à environ dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui porterait virtuellement Bardella à 34% dans la commune), il faut noter pourtant que le parti n'a pour l'instant pris que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Des indicateurs précieux en 2022 pour le scrutin La commune de Rumilly avait clairement montré sa préférence pour Marine Le Pen à l'issue du scrutin présidentiel de 2022 puisque la cheffe de file de l'ancien FN prenait la tête avec 26,11% au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,27% contre 53,73%. Un mois plus tard, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, grattant 24,86% des votes sur place, contre 27,45% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (53,87%).

12:45 - Jordan Bardella en première position lors des élections européennes 2019 à Rumilly Se retourner sur le dernier test peut encore sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, avait dominé les élections européennes il y a cinq ans. L'extrême droite séduisait 24,13% des suffrages, soit 927 voix dans la ville, contre Nathalie Loiseau à 21,69% et Yannick Jadot à 15,05%.

11:45 - Rumilly : quand les données démographiques façonnent les urnes Les données démographiques et socio-économiques de Rumilly montrent des tendances claires qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des élections européennes. Avec 47,58% de population active et une densité de population de 884 hab/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de chômage à 10,67% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux politiques européennes sur le travail. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 800 €/an montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 4 025 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 12,86% et d'une population étrangère de 10,94% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Rumilly mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,15% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Rumilly : étude du taux d'abstention aux européennes Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette agglomération, il est nécessaire d'analyser les résultats des élections passées. Il y a 5 ans, lors des précédentes élections européennes, 42,2% des personnes habilitées à participer à une élection à Rumilly avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 36,48% il y a dix ans. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : la participation aux élections européennes atteignait 50%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Participation à Rumilly : que retenir des précédentes élections ? Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Rumilly, qu'en sera-t-il de l'abstention ? L'inflation qui plombe le budget des Français, cumulée avec les préoccupations engendrées par le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, pourraient potentiellement renforcer l'engagement civique des citoyens de Rumilly (74150). Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 9 979 personnes en âge de voter dans la ville, 27,72% étaient restées chez elles. L'abstention était de 31,3% au deuxième tour. En comparaison, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 60,01% au premier tour et seulement 63,42% au second tour.