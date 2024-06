En direct

19:16 - Les voix de la Nupes très suivis L'autre question qui entoure ces européennes est celle du choix des électeurs de gauche après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Le jour du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 13,63% des votes dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 5,2% à Rupt-sur-Moselle, contre 15,98% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Qui vont choisir les électeurs de la droite à Rupt-sur-Moselle ? Si à l'échelle nationale, les sondages d'opinion chiffrent une progression du Rassemblement national à près de dix points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella à environ 50% dans la commune), on note pourtant que ce dernier n'a pris que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Avantage RN à Rupt-sur-Moselle ? Marine Le Pen a énormément séduit à Rupt-sur-Moselle pendant la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 36,59% des suffrages au premier tour. En finale, c'est aussi la cheffe de file de l'ancien FN qui gagnait avec 57,87%, devant Emmanuel Macron à 42,13%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 22,77% des suffrages sur place, contre 51,20% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (69,62%).

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des européennes 2019 à Rupt-sur-Moselle Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? 35,72% des voix s'étaient tournées vers l'extrême droite de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 15,98% et Yannick Jadot à 7,84%. Le mouvement eurosceptique cumulait ainsi pas moins de 474 habitants de Rupt-sur-Moselle passés par les isoloirs.

11:45 - Analyse démographique et économique des élections européennes à Rupt-sur-Moselle Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Rupt-sur-Moselle, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 3 497 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 196 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 31 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 10,38 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Rupt-sur-Moselle accueille une communauté diversifiée, avec ses 152 résidents étrangers, soit 4,30% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 817 € par an, la commune affiche un taux de chômage de 16,91%, révélant une situation économique mitigée. Rupt-sur-Moselle incarne la vivacité et les valeurs d'une Europe en transition.

10:30 - Rupt-sur-Moselle : quel était le pourcentage d'abstention aux élections européennes ? Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% le midi et déjà 43% à 17h. Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des consultations démocratiques passées ? A l'occasion des dernières européennes, 1 424 électeurs de Rupt-sur-Moselle (Vosges) avaient pris part au scrutin (soit 54,81%), à comparer avec un taux de participation de 47,16% en 2014.

09:30 - L'abstention aux européennes à Rupt-sur-Moselle À Rupt-sur-Moselle, le niveau d'abstention constituera indéniablement l'un des critères importants de ces européennes. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,05% au premier tour et seulement 52,41% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Rupt-sur-Moselle ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 2 550 personnes en âge de voter dans la localité, 23,96% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 23,13% au deuxième tour. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.