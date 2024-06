En direct

19:21 - Sur quel candidat vont se rabattre les supporters de la Nupes à Saint-Agrève ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, puisqu'on attend les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus désormais. A l'occasion du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait glané 25,05% des voix dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait glané 7,84% à Saint-Agrève, contre 17,51% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois de ceux de la liste LFI de Manon Aubry (8,27% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (12,24% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,79% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Saint-Agrève avant les européennes ? Le nombre d'électeurs glanés par la liste du RN menée par Jordan Bardella sera l'enseignement majeur pour ces européennes 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Les sondages d'opinion prévoient une liste RN à environ un tiers des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que son score de 2019. Selon un calcul simpliste, cette dynamique doit l'approcher de 27% à Saint-Agrève, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois à l'échelle locale. Mais Saint-Agrève n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a pour l'instant gagné ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait relativiser les analyses les plus risquées.

15:02 - Situation favorable à Hayer à Saint-Agrève ? Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Agrève avec 20,89% contre 24,21% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 43,53% contre 56,47%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 12,38% au premier tour, contre 30,10% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, c'est encore un binôme La République en Marche qui va cumuler le plus de votes, avec 56,08% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - À Saint-Agrève, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes Le résultat de ce 9 juin sera-t-il comparable avec le verdict de 2019 ? C'est la liste d'extrême droite portée par Jordan Bardella qui avait dominé les élections du Parlement européen il y a cinq ans à Saint-Agrève, avec 17,83% des votes (166 voix) devant la liste de Nathalie Loiseau avec 17,51% elle-même suivie par la liste François-Xavier Bellamy avec 15,47%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Saint-Agrève Quel portrait faire de Saint-Agrève, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 1 813 logements pour 2 325 habitants, la densité de la ville est de 49 hab par km². Ses 168 entreprises attestent une économie florissante. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (52,73 %) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 32,76% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 9,14%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 201 €/an. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Saint-Agrève contribue à élaborer l'avenir de l'Europe.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes à Saint-Agrève Au fil des dernières années, les 2 384 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 51,33% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Agrève (Ardèche) avaient participé au vote. La participation était de 42,94% en 2014. Est-ce que les citoyens français se déplaceront plus pour participer aux européennes cette année, à l'instar du rebond constaté en 2019 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h.

09:30 - Les européennes à Saint-Agrève sont lancées L'un des facteurs importants des européennes sera indéniablement le niveau d'abstention à Saint-Agrève. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux législatives 2022 atteignait 54,22% au premier tour et seulement 49,75% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Saint-Agrève pour les élections européennes ? Au second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 72,69% des électeurs de la localité, contre un taux de participation de 74,27% au premier tour, ce qui représentait 1 469 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.