Résultat des européennes à Saint-Amans-Soult : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Quel résultat pour le RN de Jordan Bardella à Saint-Amans-Soult ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella à ces élections européennes sera très scruté. À Saint-Amans-Soult, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 34,21% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 31,47% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Résultat favorable au Rassemblement à Saint-Amans-Soult ? La présidentielle avait offert un énorme avantage à Marine Le Pen il y a deux ans à Saint-Amans-Soult. La patronne du parti frontiste finissait à 31,47% au 1er tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,56% et 14,18% des voix. Pour le deuxième tour de l'élection, c'est également la patronne de l'ancien Front national qui l'emportait avec 52,34%, devant Emmanuel Macron à 47,66%. Un mois plus tard, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 26,38% des voix sur place, contre 27,04% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 61,51%.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des élections européennes à Saint-Amans-Soult il y a cinq ans ? Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait encore une fois comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Il y a cinq ans, à Saint-Amans-Soult, la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait pris la première place, glanant 34,21% des votes contre Nathalie Loiseau à 17,19% et François-Xavier Bellamy à 9,09%. Ce qui correspond à 207 votes dans la cité.

11:45 - Saint-Amans-Soult et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Quel portrait faire de Saint-Amans-Soult, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 897 logements pour 1 501 habitants, la densité de la ville est de 66 habitants/km². Avec 118 entreprises, Saint-Amans-Soult offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (68,45 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 34,55% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 33,64% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 629,40 €, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. Saint-Amans-Soult incarne la vigueur et les valeurs d'une Europe en transition.

10:30 - Saint-Amans-Soult : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Comment votent ordinairement les habitants de cette ville ? Lors des dernières européennes, 45,8% des personnes aptes à participer à une élection à Saint-Amans-Soult avaient déserté les urnes. L'abstention était de 52,66% pour les élections européennes de 2014. Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle de la France entière, le pic d'abstention a été enregistré durant le premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Saint-Amans-Soult, 57,41% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Les européennes démarrent à Saint-Amans-Soult : quel sera le taux d'abstention ? L'un des facteurs décisifs du scrutin européen 2024 sera sans aucun doute le niveau de participation à Saint-Amans-Soult. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,84% au premier tour. Au second tour, 50,71% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Saint-Amans-Soult ? Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 77,26% dans la ville. Le taux de participation était de 80,25% au premier tour, soit 951 personnes. Au niveau national, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle atteignait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.