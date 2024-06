En direct

19:17 - Que vont décider les supporters de la Nupes à Saint-Andiol ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, puisqu'on attend le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus désormais. Pour le premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait enregistré 18,05% des voix dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 2,97% à Saint-Andiol, contre 15,65% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Qui vont retenir les électeurs de la droite à Saint-Andiol ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera déterminant pour ces européennes 2024, à l'échelle locale. À Saint-Andiol, on remarque que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 40,29% à l'issue du vote européen et Marine Le Pen 34,82% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que laissent imaginer les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les chiffres de 2022 à avoir à l'esprit pour les européennes Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient offert un très bon résultat pour le Rassemblement national à Saint-Andiol. Le parti s'était hissé en tête dans la cité avec 33,93% au 1er round. Il gagnait ensuite avec 60,74% au second. Le RN s'était placé devant les prétendants Nouvelle union populaire écologique et sociale (18,05%) et Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 17,95% au premier tour puis encore LREM (39,26%) au second sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 34,82% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,13% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,94%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 61,7%, devant Emmanuel Macron à 38,3%.

12:45 - À Saint-Andiol, Jordan Bardella en première position il y a cinq ans Revenir cinq ans en arrière semble aussi logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? C'est la liste Jordan Bardella qui s'était arrogée les élections du Parlement européen il y a cinq ans à Saint-Andiol, avec 40,29% des suffrages exprimés (502 voix) devant celle de Nathalie Loiseau avec 15,65% elle-même suivie par la liste François-Xavier Bellamy avec 8,91%.

11:45 - Saint-Andiol : démographie, élections et stratégies politiques A la mi-journée des européennes, Saint-Andiol fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 3 380 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 382 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 18,79 % des résidents sont des enfants, et 25,18 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives européennes en matière d'instruction et de santé. Avec 193 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 9,07%, Saint-Andiol est un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,61%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 27 583 euros par an, témoignant un certain niveau de prospérité. À Saint-Andiol, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Etude de l'abstention lors des européennes à Saint-Andiol Comment votent d'habitude les électeurs de cette commune ? Durant les européennes 2019, 1 318 personnes aptes à voter à Saint-Andiol s'étaient rendues aux urnes (soit 49,36%), contre une participation de 42,85% il y a 10 ans. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : le taux de participation aux européennes s'élevait à 50,12%.

09:30 - Participation à Saint-Andiol : les leçons des précédentes élections Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections européennes à Saint-Andiol ? En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 26,36% des électeurs de la commune. Le taux d'abstention était de 26,11% au deuxième tour. En proportion, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 59,44% au premier tour et seulement 59,38% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Andiol ? L'inflation et ses conséquences sur le quotidien des ménages seraient de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Andiol (13670).