En direct

19:27 - Hayer et Glucksmann en duel aussi à Saint-André-les-Alpes pour ces élections européennes 2024 ? Une autre interrogation qui enveloppe ces élections européennes sera celle du choix des électeurs de gauche après la disparition de la coalition de Mélenchon et ses alliés. A l'issue du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait enregistré 18,16% des bulletins dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait obtenu 4,08% à Saint-André-les-Alpes, contre 17,99% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN lors des européennes à Saint-André-les-Alpes ? La fraction d'électeurs en faveur de la liste de Jordan Bardella sera un point d'observation clé pour ces élections 2024 au niveau local, comme dans le reste de la France. À Saint-André-les-Alpes, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 35,49% à l'issue du rendez-vous européen et Marine Le Pen 29,19% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin de juin. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Avantage Rassemblement à Saint-André-les-Alpes ? Dernières élections en date, les législatives avaient offert un excellent score pour le RN à Saint-André-les-Alpes. Le parti frontiste s'était placé en tête dans la commune avec 36,82% au premier tour et surtout 63,41% au deuxième. Le Parti avait battu les impétrants estampillés LREM avec 24,63% et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 18,16% au premier tour puis encore Nupes (36,59%) au second sur l'unique circonscription de la zone. Il a même récolté un résultat plus haut encore aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle précédente. La candidate avait accumulé 29,19% au 1er tour et 54,36% au second dans la cité.

12:45 - 35,49% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Saint-André-les-Alpes Quel résulat était tombé lors des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble encore une fois pertinent au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Dans le détail, la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait fini première des élections européennes il y a cinq ans. L'extrême droite enregistrait 35,49% des suffrages, soit 148 voix, face à Nathalie Loiseau à 17,99% et Yannick Jadot à 9,59%.

11:45 - Élections à Saint-André-les-Alpes : l'impact des caractéristiques démographiques Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-André-les-Alpes montrent des tendances nettes susceptibles de peser sur le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 8,93% et une densité de population de 20 hab par km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (52,2%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 420 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (15,9%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (11,51%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 31,15%, comme à Saint-André-les-Alpes, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.

10:30 - Participation aux élections européennes à Saint-André-les-Alpes : facteurs et implications Assisterons-nous à une hausse de la participation des Français aux élections européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? Sur le plan national, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Saint-André-les-Alpes, 53,51% des votants avaient participé. Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des dernières consultations démocratiques. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, 60,89% des personnes habilitées à participer à une élection à Saint-André-les-Alpes avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 54,08% lors des européennes de 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Saint-André-les-Alpes L'un des facteurs clés de ce scrutin européen sera incontestablement le taux de participation à Saint-André-les-Alpes. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,67% au premier tour et seulement 45,92% au second tour. Au premier tour de la présidentielle, parmi les 773 personnes en âge de voter dans la commune, 20,05% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 21,5% au deuxième tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.