Résultat des européennes à Saint Antoine l'Abbaye : l'élection 2024 en direct

Quand on analyse la progression du RN anticipée par les enquêtes d'opinion au niveau national aujourd'hui, soit près de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix de celui-ci a toutes les chances de s'élever tout proche des 30% à Saint Antoine l'Abbaye. Un chiffre qui paraît logique compte tenu des suffrages déjà arrachés par les lepénistes dans la commune depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022 et qui correspond en effet à 6 points de parts de voix.

15:02 - Résultat favorable au RN à Saint Antoine l'Abbaye ?

Saint Antoine l'Abbaye avait préféré Jean-Luc Mélenchon il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 22,8%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 25,49% des votes. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 44,49% contre 55,51%. Le RN ne convainquait pas plus à Saint Antoine l'Abbaye par la suite, lors des élections législatives, avec 19,79% au premier tour, contre 36,49% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Nupes qui remportera le plus de suffrages, avec 51,04% sur l'unique circonscription couvrant la commune.