En direct

19:28 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Saint-Arnoult convoité Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, s'était élevé à 4,4% à Saint-Arnoult, contre 26,8% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives. La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Saint-Arnoult, le binôme Nupes avait en effet réuni 13,55% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le verdict dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry (4,2% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (11,6% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (0,4% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Saint-Arnoult, entre les 26,8% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 33,58% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 33,12% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat à Saint-Arnoult pour les candidats RN ? Si dans toute la France, les sondeurs chiffrent une évolution du RN à près de 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui amènerait Bardella tout proche des 30% dans la commune), on remarque pourtant que le parti n'a grappillé que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les habitants de Saint-Arnoult plutôt favorables à Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Arnoult avec 22,34% contre 33,58% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 40,74% contre 59,26%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 17,42% au premier tour, contre 33,12% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il n'y arrivera pas plus au second tour, qui verra encore le binôme Ensemble ! Finir gagnant.

12:45 - Qu'avaient donné les élections européennes à Saint-Arnoult il y a cinq ans ? Regarder en arrière peut de nouveau sembler logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le podium des précédentes élections européennes à Saint-Arnoult était le suivant : la liste de François-Xavier Bellamy avec 16,2% des bulletins, troisième, devançée par la liste de Jordan Bardella avec 19,4% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 26,8%, gagnante sur place.

11:45 - Saint-Arnoult : européennes et dynamiques démographiques Devant le bureau de vote de Saint-Arnoult, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs eurodéputés. Avec ses 1 105 habitants, ce bourg possède une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 175 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 767 foyers fiscaux. Dans le bourg, 8,94 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 14,58 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 41,67% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 60,0% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 260,85 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Finalement, à Saint-Arnoult, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Saint-Arnoult : les chiffres clés Au cours des dernières années, les 1 119 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 44,36% dans la commune de Saint-Arnoult, à comparer avec un taux d'abstention de 50,92% en 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12h et déjà 43% à 17h.

09:30 - Participation à Saint-Arnoult : les leçons des précédentes élections À Saint-Arnoult, l'abstention constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ces élections européennes. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 53,71% au premier tour. Au second tour, 47,78% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Saint-Arnoult ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 880 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 78,98% avaient pris part à l'élection, contre une participation de 76,48% au premier tour, ce qui représentait 673 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.