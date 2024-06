En direct

19:28 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Saint-Cernin à la loupe à gauche En plus du résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux ont été annoncés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Mais Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste lors des dernières européennes, s'était arrogée 23,65% à Saint-Cernin, contre 6,89% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré son excellent résultat lors des dernières élections législatives. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Saint-Cernin, le binôme Nupes avait en effet réuni 16,32% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Saint-Cernin avant les européennes ? Le nombre de votes en faveur du RN sera scruté à la loupe pour cette élection des députés européens 2024, à l'échelle locale. Alors qu'au niveau de la France, les instituts de sondages augurent d'un resultat de plus de 30% pour le Rassemblement national aux élections européennes en juin, soit une dizaine de points de plus que Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le parti a en effet déjà avancé 8 points entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. On peut donc imaginer que le RN finisse à près de 30% voire plus à Saint-Cernin ce soir.

15:02 - Avantage Rassemblement à Saint-Cernin ? Marine Le Pen a fait largement mieux que dans le reste de la France à Saint-Cernin à l'issue de la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 27,52% des suffrages dès le 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,09% contre 53,91%. Lors de l'échéance suivante, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, grattant 11,03% des votes sur place, contre 48,28% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (75,86%).

12:45 - 24,85% pour François-Xavier Bellamy lors des dernières élections européennes à Saint-Cernin Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble de nouveau une évidence au moment du scrutin d'aujourd'hui. Le trio de tête des dernières européennes à Saint-Cernin plaçait dans cet ordre la liste de Jordan Bardella avec 19,16% des suffrages, troisième, précédée de la liste de Nathalie Loiseau avec 23,65% et enfin la liste de François-Xavier Bellamy avec 24,85%, en tête dans la localité.

11:45 - Les données démographiques de Saint-Cernin révèlent les tendances électorales Devant le bureau de vote de Saint-Cernin, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 17,55% d'agriculteurs pour 1 055 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. L'existence de 68 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (62,07 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 46,67% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 52,33% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 174,01 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Ainsi, à Saint-Cernin, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Saint-Cernin : retour sur l'abstention aux dernières européennes Afin de comprendre le vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des dernières consultations démocratiques. Pendant les européennes de 2019, le pourcentage d'abstention représentait 54,43% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Cernin (Cantal), contre un taux d'abstention de 51,33% il y a 10 ans. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Pour mémoire, au niveau du pays en 2019, le pourcentage d'abstention aux européennes s'élevait à 49,88%.

09:30 - Les européennes débutent à Saint-Cernin : la participation en question À Saint-Cernin, le niveau de participation constituera indéniablement l'un des facteurs importants des européennes. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 46,5% au premier tour et seulement 54,83% au second tour. Il y a 2 ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 21,6% dans la commune, contre une abstention de 21,43% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.