Résultat des européennes à Saint-Christol : l'élection 2024 en direct

18:28 - Jusqu'où ira la liste RN à Saint-Christol lors des européennes ? À Saint-Christol, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 40,38% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 35,85% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin qui nous occupe. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Avantage RN à Saint-Christol ? Dernières élections en date, les législatives avaient donné un excellent score pour le RN à Saint-Christol. Le parti frontiste s'était placé en tête dans la localité avec 27,52% au premier tour et surtout 60,58% au 2e, lui assurant d'être au sommet à l'échelon municipal sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,85% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,24% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,78%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 63,26%, devant Emmanuel Macron à 36,74%.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Saint-Christol Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut encore sembler une évidence au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. Le résultat de la liste RN, avec Jordan Bardella comme général en chef à l'époque, était au plus haut à Saint-Christol, à 40,38%, soit 84 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 17,79% et Yannick Jadot à 9,62%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Saint-Christol : un regard sur la démographie locale Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Christol révèlent des tendances claires susceptibles d'affecter les résultats des européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 19,41% et une densité de population de 29 habitants par km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (57,21%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 226 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 50,17% et d'une population étrangère de 48,57% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un taux de résidences secondaires de 22,88%, comme à Saint-Christol, indique un tourisme important dans la région. Cela peut affecter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

10:30 - À Saint-Christol, quelle abstention aux élections européennes ? Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau national, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures. L'observation des précédents scrutins européens permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Pendant les dernières européennes, parmi les 225 inscrits sur les listes électorales à Saint-Christol, 52,57% avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 46,75% en 2014.

09:30 - Les européennes commencent à Saint-Christol : la participation en question Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des européennes à Saint-Christol ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 71,9% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient participé à l'élection. La participation était de 74,56% au second tour, ce qui représentait 337 personnes. En proportion, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,78% au premier tour. Au deuxième tour, 48,79% des citoyens ont exercé leur droit de vote. La guerre entre l'Ukraine et la Russie et ses répercussions en matière énergétique et économique seraient susceptibles d'impacter la stratégie de vote des habitants de Saint-Christol.