En direct

19:28 - À Saint-Claud, quelles sont les options de reports du vote Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. A l'occasion du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 15,76% des voix dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait obtenu 5,35% à Saint-Claud, contre 20,86% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Saint-Claud ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera regardé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Si on compare le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Saint-Claud. Mais la marche devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. Assez pour prévoir près de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Tendance favorable au RN à Saint-Claud ? Marine Le Pen a largement battu son score national à Saint-Claud au cours de l'élection présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 30,34% dès le premier tour. Au deuxième tour du scrutin, c'est aussi la cheffe de file du RN qui avait le plus convaincu à Saint-Claud avec 50,93%, devant Emmanuel Macron à 49,07%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, grattant 21,52% des voix sur place, contre 23,33% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 53,79%.

12:45 - À Saint-Claud, Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes Les résultats de ce dimanche vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Il y a cinq ans, à Saint-Claud, la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait pris la première place, récoltant 29,95% des voix face à Nathalie Loiseau à 20,86% et Manon Aubry à 11,23%.

11:45 - Démographie et politique à Saint-Claud, un lien étroit Dans la ville de Saint-Claud, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 40 habitants par km² et un taux de chômage de 14,44%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (64,73%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 339 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (18,06%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (2,79%) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Claud mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 43,33% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

10:30 - Abstention aux dernières élections européennes à Saint-Claud : un aperçu détaillé Ce scrutin européen verra-t-il une progression de la participation des électeurs français comme en 2019 où un rebond avait été observé ? À travers tout le pays, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Saint-Claud, 70,15% des électeurs avaient voté. L'analyse des résultats des élections passées permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Durant les européennes 2019, sur les 399 inscrits sur les listes électorales à Saint-Claud, 52,64% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 36,84% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Claud pour les européennes À Saint-Claud, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera l'étendue de l'abstention. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 24,03% des inscrits sur les listes électorales de la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 25,03% au deuxième tour. En proportion, au niveau du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, plus qu'en 2017. Les populations des communes de petite taille votent toujours plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ?