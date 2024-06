En direct

19:15 - À Saint-Donat-sur-l'Herbasse, quels pourraient être les reports du score Nupes ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très flou le vote de gauche ce dimanche. A l'issue du premier tour des élections des députés à Saint-Donat-sur-l'Herbasse, le binôme Nupes avait en effet glané 26,16% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,95% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,94% pour Yannick Jadot, 2,21% pour Fabien Roussel et 1,57% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 5,26% à Saint-Donat-sur-l'Herbasse, contre 23,15% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Quels résultats pour le RN à Saint-Donat-sur-l'Herbasse lors des européennes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera un enseignement majeur pour cette élection 2024 localement, comme au niveau national. Si on compare le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Saint-Donat-sur-l'Herbasse. Mais celle-ci devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. Assez pour prédire 32% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les chiffres de 2022 à analyser pour les résultats de ce soir C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Saint-Donat-sur-l'Herbasse lors du premier tour de la présidentielle, avec 26,01%, dépassant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 24,99%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 44,72% contre 55,28%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Saint-Donat-sur-l'Herbasse quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 19,08% au premier tour, contre 31,01% pour le binôme Les Républicains. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Les Républicains qui glanera le plus de votes, avec 63,45% sur la seule circonscription couvrant Saint-Donat-sur-l'Herbasse.

12:45 - Qu'avaient donné les européennes à Saint-Donat-sur-l'Herbasse en 2019 ? Les résultats de ce 9 juin vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Lors des élections du Parlement européen à l'époque, la liste du Rassemblement national obtenait 22,02% des suffrages. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui finissait en première place avec 23,15%.

11:45 - Saint-Donat-sur-l'Herbasse : démographie et socio-économie impactent les européennes Dans la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des européennes. Dans la commune, 33% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 25,59% de plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (78,25%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 598 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (16,56%) et le nombre de résidences HLM (10,14% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Saint-Donat-sur-l'Herbasse mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,51% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Européennes précédentes à Saint-Donat-sur-l'Herbasse : l'impact de l'abstention Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Au moment des européennes de 2019, 1 574 personnes habilitées à voter à Saint-Donat-sur-l'Herbasse s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 54,44%), contre une participation de 45,17% en 2014. Près de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - Les élections européennes à Saint-Donat-sur-l'Herbasse sont lancées L'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera immanquablement l'étendue de la participation à Saint-Donat-sur-l'Herbasse. Pour rappel, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 représentait 52,36% au premier tour et seulement 50,1% au deuxième tour. Au second tour de l'élection présidentielle, 77,87% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 79,42% au premier tour, c'est-à-dire 2 420 personnes. En comparaison, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour.