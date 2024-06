En direct

19:10 - Sur quel candidat vont se transférer les électeurs de la Nupes à Saint-Doulchard ? En plus du résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux ont été annoncés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage publiées lors de la campagne. Mais Raphaël Glucksmann s'était arrogé 5,8% à Saint-Doulchard, contre 28,06% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré sa percée lors des dernières élections législatives. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives à Saint-Doulchard, le binôme Nupes avait en effet accumulé 23,43% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,22% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,61% pour Yannick Jadot, 2,71% pour Fabien Roussel et 1,79% pour Anne Hidalgo). Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque.

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national à Saint-Doulchard ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points gagnés par le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Saint-Doulchard semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote sur place. Une exception à confirmer.

15:02 - Les habitants de Saint-Doulchard plutôt pour Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 21,87% contre 35,89% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 35,78% contre 64,22%. Le RN n'a pas plus convaincu à Saint-Doulchard quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 19,68% au premier tour, contre 33,93% pour le binôme La République en Marche. Il en ira de même au second tour, laissant encore le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale gagner le scrutin.

12:45 - À Saint-Doulchard, Nathalie Loiseau devant les autres en 2019 Les résultats de ce 9 juin vont-ils concorder avec le verdict de 2019 ? Le podium des dernières élections européennes à Saint-Doulchard était le suivant : la liste de Yannick Jadot avec 10,59% des suffrages exprimés, troisième, devançée par la liste de Jordan Bardella avec 22,05% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 28,06%, gagnante dans la localité.

11:45 - Saint-Doulchard aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Saint-Doulchard fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 9 645 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 697 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 513 foyers fiscaux. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (18,66 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. La population étrangère de 437 personnes apporte une richesse culturelle appréciable. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,21%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 33 917 € par an. Ainsi, Saint-Doulchard incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Saint-Doulchard : analyse du niveau de participation aux précédentes européennes Près d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12h et seulement 43,29% à 17 heures. L'étude des derniers scrutins européens permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Durant les précédentes élections européennes, 47,06% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Doulchard (Cher) avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 56,94% il y a 10 ans.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Saint-Doulchard À Saint-Doulchard, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera l'étendue de la participation. La perte de pouvoir d'achat et ses répercussions sur la vie des ménages seraient notamment susceptibles de augmenter l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Saint-Doulchard. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 24,71% des votants de l'agglomération, à comparer avec une abstention de 24,97% au deuxième tour. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.