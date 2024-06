Résultat des européennes à Saint-Étienne-de-Cuines : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Le Rassemblement national à Saint-Étienne-de-Cuines, un favori aux européennes ? Le score du Rassemblement national sera très commenté pour ces élections, à l'échelle locale, comme au niveau national. On remarque que Saint-Étienne-de-Cuines compte parmi les quelques villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 33,56% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 31,62% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs de Saint-Étienne-de-Cuines plutôt pour Marine Le Pen à la présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. La communauté électorale de Saint-Étienne-de-Cuines avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme de l'élection suprême il y a deux ans puisque la figure du RN l'emportait avec 31,62% au 1er tour. Au second tour, face à Emmanuel Macron, elle l'avait aussi emporté avec 60,43%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 20,94% des votes sur place, contre 46,79% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (70,43%).

12:45 - À Saint-Étienne-de-Cuines, Jordan Bardella sur la première marche il y a cinq ans Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière semble aussi sensé au moment du scrutin de ce dimanche. 33,56% des suffrages étaient tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 12,75% et Yannick Jadot à 10,29%. Le mouvement eurosceptique avait séduit ainsi pas moins de 150 habitants de Saint-Étienne-de-Cuines passés par les urnes.

11:45 - Les enjeux locaux de Saint-Étienne-de-Cuines : tour d'horizon démographique Comment la population de Saint-Étienne-de-Cuines peut-elle affecter les résultats des élections européennes ? Dans la localité, 31% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 10,26% de plus de 75 ans. La pyramide démographique peut agir sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (63,34%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 475 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,67%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (15,86%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 22,88%, comme à Saint-Étienne-de-Cuines, indique un tourisme important dans la région. Les politiques de régulation des habitations secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Saint-Étienne-de-Cuines : les chiffres clés La publication des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux d'abstention qui bat souvent des records durant de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle de la France entière, le record d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À Saint-Étienne-de-Cuines, 68,14% des votants n'avaient pas participé. L'analyse des consultations démocratiques précédentes permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune. En 2019, pendant les européennes, parmi les 479 personnes en âge de voter à Saint-Étienne-de-Cuines, 50,1% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 60,67% en 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Saint-Étienne-de-Cuines pour les européennes L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera immanquablement l'ampleur de la participation à Saint-Étienne-de-Cuines. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 26,72% dans la localité, contre une abstention de 22,52% au premier tour. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 49,2% au premier tour et seulement 55,61% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Saint-Étienne-de-Cuines ? Le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine et ses répercussions sur les prix du quotidien seraient de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Saint-Étienne-de-Cuines (73130).