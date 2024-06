En direct

19:27 - Quels seront les reports pour les voix de la Nupes à Saint-Étienne-les-Orgues ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche aujourd'hui. Lors du premier tour des législatives à Saint-Étienne-les-Orgues, le binôme Nupes avait en effet réuni 36,33% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier s'était élevé à 5,25% à Saint-Étienne-les-Orgues, contre 17,73% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Saint-Étienne-les-Orgues avant les européennes ? À Saint-Étienne-les-Orgues, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 24,3% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 23,67% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 au niveau national, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Saint-Étienne-les-Orgues penchaient pour Marine Le Pen à la présidentielle Saint-Étienne-les-Orgues avait préféré Jean-Luc Mélenchon il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 23,67%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, conforté par 29,92% des voix. Mais elle s'imposera finalement au second avec 53,32% contre 46,68% pour Macron. Le RN ne convainquait pas plus à Saint-Étienne-les-Orgues par la suite, lors des élections législatives, avec 21,86% au premier tour, contre 36,33% pour le binôme Nupes. Bis repetita au second tour, qui verra encore le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Saint-Étienne-les-Orgues Regarder en arrière peut de nouveau sembler une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 148 habitants de Saint-Étienne-les-Orgues passés par les bureaux de vote avaient été séduits par la liste Rassemblement national il y a cinq ans, aux européennes. La liste de Jordan Bardella avait séduit ainsi 24,3% des voix face à Nathalie Loiseau à 17,73% et Yannick Jadot à 13,96%.

11:45 - Dynamique électorale à Saint-Étienne-les-Orgues : une analyse socio-démographique La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Saint-Étienne-les-Orgues déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Avec 24% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 18,72%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments clés. Le pourcentage d'agriculteurs, qui s'élève à 7,69%, souligne que l'agriculture reste une part significative du tissu socio-économique de la ville. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (23,81%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (2,68%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Un taux de résidences secondaires de 26,7%, comme à Saint-Étienne-les-Orgues, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Etude de la participation lors des dernières élections européennes à Saint-Étienne-les-Orgues Au cours des consultations politiques antérieures, les 1 342 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, au moment des précédentes élections européennes, 638 inscrits sur les listes électorales de Saint-Étienne-les-Orgues avaient pris part au scrutin (soit 61,46%). Le taux de participation était de 56,5% pour le scrutin européen de 2014. Est-ce que les Français se déplaceront plus pour participer aux européennes cette année, à l'instar du rebond observé en 2019 ? Sur le plan national, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33%. À Saint-Étienne-les-Orgues, 48,99% des votants avaient voté.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Saint-Étienne-les-Orgues L'un des critères décisifs des européennes 2024 sera incontestablement le niveau de participation à Saint-Étienne-les-Orgues. Les études indiquent que l'abstention est souvent plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ? En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, 75,37% des électeurs inscrits dans la localité avaient participé au vote, contre une participation de 79,95% au premier tour, ce qui représentait 873 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.