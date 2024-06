Résultat des européennes à Saint-Fargeau : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Les performances du Rassemblement national à Saint-Fargeau avant les européennes Le score obtenu par le Rassemblement national sera une des clés au niveau local pour cette élection du Parlement européen 2024. À Saint-Fargeau, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 32,43% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 32,33% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que prédisent les sondages en 2024 au niveau national, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les électeurs de Saint-Fargeau plutôt pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Le choix du président de la République est probalement la clé pour estimer la tendance locale. La communauté électorale de Saint-Fargeau s'était massivement tournée vers Marine Le Pen au terme de l'élection présidentielle 2022 puisque la leader de l'ancien FN prenait une avance notable avec 32,33% au 1er round. Elle l'avait aussi emporté au second tour avec 51,94%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 25,09% des suffrages sur place, contre 35,06% pour le binôme Les Républicains. Il rattrapait son retard en revanche au second tour, avec 59,1%, contre 40,90% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des dernières élections européennes à Saint-Fargeau Regarder en arrière apparait toujours comme pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? A l'époque, à Saint-Fargeau, la liste RN, avec Jordan Bardella à sa tête, avait remporté l'élection, récoltant 32,43% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 19,52% et François-Xavier Bellamy à 11,71%. Ce sont alors 191 votants qui s'étaient tournés vers elle dans la localité.

11:45 - Analyse socio-économique de Saint-Fargeau : perspectives électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Saint-Fargeau comme dans toute la France. Avec ses 1 474 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Avec 137 entreprises, Saint-Fargeau offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une automobile (55,08 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 41,48% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 27,01% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 692,32 €, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Saint-Fargeau démontre l'intérêt des habitants pour les idées de l'Europe.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : quelle situation à Saint-Fargeau ? La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux de participation qui est toujours très bas lors de ce type d'élection. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12 heures et seulement 43,29% à 17 heures. Au fil des dernières années, les 1 488 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2019, lors des élections européennes, 55,27% des électeurs de Saint-Fargeau s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 46,19% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Saint-Fargeau ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des élections européennes à Saint-Fargeau ? En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 78,15% des votants de la commune. Le taux de participation était de 76,76% au second tour, ce qui représentait 829 personnes. Pour comparer, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 51,44% au premier tour et seulement 48,0% au second tour. La perte de pouvoir d'achat, combinée avec les inquiétudes dues à la guerre au Moyen-Orient, seraient capables d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des habitants de Saint-Fargeau.