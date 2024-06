En direct

19:28 - Une confrontation Renaissance-Parti socialiste aussi à Saint-Félicien pour ces élections européennes 2024 ? La gauche unie aux législatives étant déjà morte, que décideront ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'issue du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait attiré 24,48% des voix dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,73% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,82% pour Yannick Jadot, 2,52% pour Fabien Roussel et 0,45% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 4,85% à Saint-Félicien, contre 20,7% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry (8,81% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (14,32% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,98% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Saint-Félicien avant les européennes ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Jordan Bardella pourrait se situer à 30% à Saint-Félicien si la tendance prédite par les études sondagières à l'échelle nationale s'applique localement. Le leader lepéniste est en effet crédité de 30 à 33% des suffrages dans le pays, soit dix points de plus qu'il y a cinq ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? L'addition est accrobatique, mais logique au regard de la progression du RN en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, en deux ans seulement, entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022.

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Saint-Félicien C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Saint-Félicien lors du premier tour de la présidentielle, avec 26,41%, devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 24,63%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 46,21% contre 53,79%. Le RN ne convainquait pas plus à Saint-Félicien quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 17,43% au premier tour, contre 28,22% pour le binôme La République en Marche. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui glanera le plus de votes, avec 55,76% sur la seule circonscription couvrant Saint-Félicien.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en tête lors des dernières européennes Les résultats de ce dimanche vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? À Saint-Félicien, les dernières européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 20,7% des voix. La gagnante devançait la liste de Jordan Bardella avec 19,82% et Yannick Jadot avec 14,32%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Saint-Félicien et leurs implications électorales Quel portrait faire de Saint-Félicien, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 119 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Ses 98 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 305 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (58,34 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 39,73% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 54,1% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1490,60 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Saint-Félicien, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : la situation à Saint-Félicien Près de la moitié des Français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures. L'observation des précédents scrutins européens est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Il y a 5 ans, lors des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 40,37% dans la commune de Saint-Félicien, contre une abstention de 49,65% il y a 10 ans.

09:30 - C'est le moment de voter à Saint-Félicien pour les européennes Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à Saint-Félicien ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 58,64% au premier tour. Au second tour, 56,85% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Lors du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 79,47% des électeurs de la ville, contre un taux de participation de 82,42% au premier tour, soit 689 personnes. En comparaison, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour.