19:30 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Saint-Félix-Lauragais scruté à gauche L'autre question qui enveloppe ces européennes est celle du vote de gauche après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés à Saint-Félix-Lauragais, le binôme Nupes avait en effet glané 28,37% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une somme à affiner avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 8,56% à Saint-Félix-Lauragais, contre 24,06% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la localité : les 24,06% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,07% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,55% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Que vont choisir les habitants de Saint-Félix-Lauragais ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera déterminant à l'échelle locale pour cette élection du Parlement européen 2024. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Saint-Félix-Lauragais semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas avancé dans la commune. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Vent favorable à Hayer à Saint-Félix-Lauragais ? Saint-Félix-Lauragais avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 21,16%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 27,07% des voix. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 45,05% contre 54,95%. Le RN n'a pas plus convaincu à Saint-Félix-Lauragais quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,91% au premier tour, contre 28,55% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au deuxième round, c'est encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale qui remportera le plus de suffrages, avec 50,40% sur l'unique circonscription recouvrant Saint-Félix-Lauragais.

12:45 - À Saint-Félix-Lauragais, Nathalie Loiseau au sommet lors des dernières élections européennes Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme logique au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le podium des précédentes élections européennes à Saint-Félix-Lauragais était composé de la liste de Yannick Jadot avec 15,15% des votes, troisième, précédée de la liste de Jordan Bardella avec 22,28% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 24,06%, vainqueure dans la commune.

11:45 - Les défis socio-économiques de Saint-Félix-Lauragais et leurs implications électorales Dans les rues de Saint-Félix-Lauragais, les élections sont en cours. Dotée de 725 logements pour 1 258 habitants, la densité de la commune est de 24 habitants/km². Ses 126 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 397 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le bourg, 26 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 33,23 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 41,24% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 39,8% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 792,88 euros, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. Saint-Félix-Lauragais manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en mutation.

10:30 - Taux de participation aux élections européennes à Saint-Félix-Lauragais : ce qu'il faut retenir Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17h. L'étude des rendez-vous électoraux passés permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville. Lors des européennes de 2019, parmi les 612 personnes en âge de voter à Saint-Félix-Lauragais, 43,39% étaient restées chez elles. L'abstention était de 50,91% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Abstention à Saint-Félix-Lauragais : les leçons des précédentes élections Le niveau d'abstention sera un critère essentiel du scrutin européen 2024 à Saint-Félix-Lauragais. L'inflation, combinée avec les craintes dues au conflit armé entre israélo-palestinien, seraient susceptibles de modifier les décisions que prendront les habitants de Saint-Félix-Lauragais. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 75,8% des personnes en âge de voter dans la ville s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 79,76% au premier tour, c'est-à-dire 867 personnes. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.