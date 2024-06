En direct

19:27 - Qui vont choisir les électeurs de la Nupes à Saint-Florent ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votants lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives 2022 à Saint-Florent. C'est un binôme Régionaliste qui y prenait la première place au premier tour, avec 47,71% des bulletins. La gauche ne faisait pas mieux au second tour puisque c'est un candidat Régionaliste qui l'emportait.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Saint-Florent avant les européennes ? Le nombre de bulletins en faveur de la liste RN portée par Jordan Bardella sera un enseignement majeur pour ces élections des députés européens à l'échelle locale. Alors qu'on annonce 10 points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Saint-Florent semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote sur place.

15:02 - Situation favorable au Rassemblement à Saint-Florent ? L'élection suprême avait donné un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Elle prenait les devants avec 24,95% au 1er round, tandis que Emmanuel Macron et Éric Zemmour arrivaient respectivement à 21,58% et 13,68% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,89% contre 51,11%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 10,72% des voix sur place, contre 47,71% pour le binôme Régionaliste. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 62,94%.

12:45 - 25,66% pour Jordan Bardella en 2019 à Saint-Florent Se retourner sur le dernier test apparait toujours comme logique au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, l'avait emporté aux élections du Parlement européen il y a cinq ans. L'extrême droite attirait 25,66% des suffrages, face à François-Xavier Bellamy à 23,89% et Nathalie Loiseau à 17,88%.

11:45 - Saint-Florent : démographie, élections et perspectives d'avenir La composition démographique et le contexte socio-économique de Saint-Florent façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Le taux de chômage à 14,58% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs en matière de mesures européennes sur l'emploi. Avec 43,02% de population active et une densité de population de 89 habitants/km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (68,66%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 791 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 7,70% et d'une population immigrée de 9,30% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Un taux de résidences secondaires de 62,63%, comme à Saint-Florent, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Saint-Florent ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette localité, il faut étudier les résultats des consultations politiques passées. Pendant les élections européennes de 2019, le pourcentage de participation représentait 39,92% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Florent. Le taux de participation était de 35,98% en 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type de scrutin. A l'échelle de l'Hexagone, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Saint-Florent, 37,18% des votants avaient voté.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Saint-Florent Le taux de participation sera indiscutablement un facteur important du scrutin européen à Saint-Florent. Les populations des communes de petite taille votent souvent plus que dans les grandes, la tendance peut-elle changer pour les européennes ? En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 496 personnes en âge de voter dans la ville, 66,2% s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 65,57% au premier tour, ce qui représentait 981 personnes. En comparaison, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 52,42% au premier tour et seulement 51,36% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Saint-Florent ?