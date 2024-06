Résultat des européennes à Saint-Geniès-de-Malgoirès : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Les tendances clés de 2022 pour les européennes Elections les plus proches, les législatives avaient offert un beau démarrage pour le RN à Saint-Geniès-de-Malgoirès. Le parti s'était hissé en tête dans la localité avec 37,15% au premier round avant un formidable 51,28% au second (Saint-Geniès-de-Malgoirès n'ayant qu'une circonscription). Il a même récolté plus de votes aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt. Elle avait rassemblé 33,48% au 1er tour et 58,56% au 2e dans la cité.

12:45 - Quels étaient les résultats des élections européennes à Saint-Geniès-de-Malgoirès il y a cinq ans ? Se retourner sur le dernier test apparait toujours comme évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Saint-Geniès-de-Malgoirès, avec 33,94%, soit 334 voix. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 13,41% et Yannick Jadot à 12,3%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Geniès-de-Malgoirès : ce qu'il faut savoir Comment la population de Saint-Geniès-de-Malgoirès peut-elle affecter les résultats des européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 37% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 16,43%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (60,35%) met en exergue le poids des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisation. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 458 euros/an souligne l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 987 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 6,85% et d'une population immigrée de 9,46% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation à Saint-Geniès-de-Malgoirès mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 31,19% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Abstention aux dernières élections européennes à Saint-Geniès-de-Malgoirès : un aperçu détaillé Au fil des dernières élections, les 3 159 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. En 2019, durant les élections européennes, le pourcentage d'abstention représentait 51,73% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Geniès-de-Malgoirès (Gard), contre un taux d'abstention de 59,6% en 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type de scrutin. Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux européennes représentait 49,88%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Election à Saint-Geniès-de-Malgoirès : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des européennes à Saint-Geniès-de-Malgoirès ? Les populations des communes de petite taille votent couramment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ? En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 75,46% dans la ville, contre une participation de 71,04% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 585 personnes. En comparaison, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 43,87% au premier tour et seulement 44,04% au second tour. Quelle sera la participation à Saint-Geniès-de-Malgoirès cette année ?