Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour ces élections européennes 2024. Si on se penche sur la progression du Rassemblement national pronostiquée par les études sondagières à l'échelle nationale pour ces européennes, soit 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de ce dernier devrait s'élever à environ 38% à Saint-Georges. Un chiffre qui semble logique compte tenu des électeurs déjà grattés par la formation politique dans la zone ces dernières années, entre 2019 et 2022 : un bond de 7 points qui peut toujours grimper.

11:45 - Saint-Georges : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Quel impact auront les habitants de Saint-Georges sur le résultat des européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans le village, avec près de 30% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 2,1%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (85,4%) met en exergue l'importance des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisation. Avec ses 8,09% d'agriculteurs pour 1 183 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (9,12%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,81%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Georges mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 27,47% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.