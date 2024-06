En direct

19:13 - À Saint-Germain-du-Puy, que vont décider les supporters de la Nupes ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, avait glané 6,53% à Saint-Germain-du-Puy, contre 19,59% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut cette fois selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives à Saint-Germain-du-Puy, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 33,86% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Saint-Germain-du-Puy, entre les 19,59% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,5% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,98% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quelle performance pour la liste RN à Saint-Germain-du-Puy lors des européennes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste du RN menée par Jordan Bardella sera une des clés à l'échelle locale pour cette élection des députés européens 2024. Si en France entière, les sondages chiffrent une évolution du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui amènerait virtuellement Bardella tout proche des 30% dans la commune), on remarque néanmoins que le parti n'a en fait enregistré que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Des indicateurs à prendre en compte C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Saint-Germain-du-Puy lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,5%, devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 24,34%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 42,76% contre 57,24%. Le RN n'a pas plus convaincu à Saint-Germain-du-Puy quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 23% au premier tour, contre 33,86% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second round, c'est encore un binôme LFI-PS-PC-EELV qui remportera le plus de votes, avec 53,03% sur la seule circonscription recouvrant Saint-Germain-du-Puy.

12:45 - Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes à Saint-Germain-du-Puy Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur le détail, 420 habitants de Saint-Germain-du-Puy passés par les urnes s'étaient tournés vers l'extrême droite à l'époque, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella avait cumulé 22,29% des votes devant Nathalie Loiseau à 19,59% et Yannick Jadot à 10,46%.

11:45 - Saint-Germain-du-Puy aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Saint-Germain-du-Puy comme dans toute la France. Dotée de 2 469 logements pour 4 924 habitants, la densité de la ville est de 234 habitants par km². Avec 295 entreprises, Saint-Germain-du-Puy offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (84,24 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 36,22% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,15%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 25 213 € par an, témoignant d'une certaine prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Saint-Germain-du-Puy participe à l'histoire européenne.

10:30 - À Saint-Germain-du-Puy, quelle participation aux élections européennes ? Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type d'élection. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17 heures. Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des rendez-vous électoraux passés ? Au moment des dernières élections européennes, le taux de participation atteignait 53,57% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Germain-du-Puy, à comparer avec une participation de 43,75% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Election à Saint-Germain-du-Puy : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Ce 9 juin, lors des européennes à Saint-Germain-du-Puy, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 50,61% au premier tour et seulement 48,59% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Saint-Germain-du-Puy ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 74,21% au niveau de la ville. La participation était de 73,72% au second tour, soit 2 738 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.