Résultat des européennes à Saint-Germain : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Les performances du Rassemblement national à Saint-Germain avant les européennes Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera l'observation majeure pour ces élections des députés européens 2024 au niveau local. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points de plus pour le RN au niveau national, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Saint-Germain semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote sur place. Le RN y a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant le scrutin Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient donné lieu à un puissant résultat pour le Rassemblement national à Saint-Germain. Le parti d'extrême droite avait terminé en tête dans la localité avec 37,74% au 1er round et surtout 58,17% au deuxième, le portant au sommet à l'échelle municipale sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 39,98% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,42% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,28%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 65,01%, devant Emmanuel Macron à 34,99%.

12:45 - À Saint-Germain, Jordan Bardella au sommet lors des dernières élections européennes Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore une fois logique au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. Le score de la liste du RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Saint-Germain, avec 40,08%. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 14,37% et Raphaël Glucksmann à 8,7%.

11:45 - Élections européennes à Saint-Germain : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Saint-Germain comme partout ailleurs. Dotée de 711 logements pour 1 364 habitants, la densité de la commune est de 95 habitants/km². Avec 80 entreprises, Saint-Germain offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 29 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 32,92 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des directives européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, dont 53,07% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 52,39% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 59,56 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Saint-Germain manifeste la vigueur et l'authenticité d'une Europe en transition.

10:30 - Elections européennes à Saint-Germain : retour sur la participation électorale L'analyse des rendez-vous électoraux passés permet de comprendre le vote des habitants de cette ville. Lors des européennes 2019, sur les 543 personnes en âge de voter à Saint-Germain, 50,05% s'étaient rendues aux urnes, contre une participation de 42,66% en 2014. Y aura-t-il une amélioration de la participation des électeurs français aux élections européennes, à l'image du rebond enregistré en 2019 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - La participation aux élections européennes à Saint-Germain À Saint-Germain, l'un des facteurs décisifs du scrutin européen 2024 sera immanquablement le niveau de participation. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 50,37% au premier tour et seulement 50,61% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Saint-Germain ? Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 066 personnes en âge de voter au sein de la commune, 21,76% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 21,39% au premier tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.