En direct

19:35 - À Saint-Gervais-d'Auvergne, que vont trancher les supporters de la gauche ? En plus du résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. Glucksmann avait obtenu 10,23% à Saint-Gervais-d'Auvergne, contre 13,78% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. Au cours du premier tour des élections des députés, en 2022 à Saint-Gervais-d'Auvergne, le binôme Nupes avait en effet enregistré 59,8% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Saint-Gervais-d'Auvergne, entre les 13,78% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,93% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 10,3% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel score pour la liste RN à Saint-Gervais-d'Auvergne ? Alors qu'on annonce une dizaine de points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Saint-Gervais-d'Auvergne semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote sur place.

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Saint-Gervais-d'Auvergne ? Marine Le Pen avait particulièrement marqué les esprits à Saint-Gervais-d'Auvergne au cours de la dernière présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 24,29% des voix au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46% contre 54%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 10,47% des votes sur place, contre 59,80% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 79,21%.

12:45 - Jordan Bardella sur la première marche lors des élections européennes 2019 à Saint-Gervais-d'Auvergne Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble aussi indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Le score de la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Saint-Gervais-d'Auvergne, avec 24,84%, soit 119 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 13,78% et Manon Aubry à 11,69%.

11:45 - Élections européennes à Saint-Gervais-d'Auvergne : impact de la démographie et de l'économie locale Devant le bureau de vote de Saint-Gervais-d'Auvergne, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 10,47% d'agriculteurs pour 1 231 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 83 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 768 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (43,96 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 35,75% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 25,76% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 509,73 €, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Saint-Gervais-d'Auvergne, les intérêts locaux se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Saint-Gervais-d'Auvergne ? Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux européennes atteignait 50%. Comment votent d'ordinaire les habitants de cette localité ? En 2019, au moment des européennes, parmi les 553 personnes en âge de voter à Saint-Gervais-d'Auvergne, 42,75% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 56,68% lors du scrutin de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Saint-Gervais-d'Auvergne : la participation au cœur des préoccupations À Saint-Gervais-d'Auvergne, l'un des critères principaux des européennes 2024 sera sans nul doute le niveau d'abstention. La perte de pouvoir d'achat, combinée avec les inquiétudes engendrées par le conflit armé entre israélo-palestinien, sont de nature à ramener les citoyens de Saint-Gervais-d'Auvergne dans les bureaux de vote. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 22,81% des électeurs habilités dans la localité avaient déserté les urnes, contre une abstention de 21,73% au deuxième tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, plus qu'en 2017.