Résultat des européennes à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers : l'élection 2024 en direct

18:28 - Quel résultat à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers pour la liste Rassemblement national ? Si on met face à face le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. Assez pour l'amener à près de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les scores de 2022 à avoir à l'esprit pour les élections européennes Marine Le Pen avait frappé les esprits à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers à l'issue de la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 36,65% des électeurs au 1er tour. Pour le deuxième tour deux semaines plus tard, c'est encore la cheffe de file du RN qui se plaçait en tête à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers avec 54,35%, devant Emmanuel Macron à 45,65%. Un mois plus tard, l'extrême droite trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 32,03% des voix sur place, contre 39,43% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 51,27%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des dernières européennes Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble de nouveau pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. C'est la liste d'extrême droite présentée par Jordan Bardella qui avait remporté les élections européennes il y a cinq ans à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, avec 34,02% des voix exprimées (165 voix) devant celle de Nathalie Loiseau avec 22,06% et Yannick Jadot avec 10,93%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers : ce qu'il faut retenir Dans les rues de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, le scrutin est en cours. Dotée de 690 logements pour 1 324 habitants, la densité de la commune est de 33 hab/km². L'existence de 75 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le village, 30 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 11,4 % ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 34,19% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 53,16% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1217,84 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'inflation, rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Européennes précédentes à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers : l'impact de la participation La participation des citoyens français aux élections européennes connaîtra-t-elle une amélioration, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? À travers tout le pays, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, 69,58% des habitants avaient participé. Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette localité, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 516 personnes en âge de voter à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, 56,7% avaient pris part au vote, contre une participation de 46,27% il y a dix ans.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers ? En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 19,77% dans la commune, à comparer avec une abstention de 17,66% au premier tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. La situation géopolitique actuelle et son impact sur les prix des matières premières seraient capables d'impacter les décisions que prendront les habitants de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers (86230).