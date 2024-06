Résultat des européennes à Saint-Hilaire-la-Palud : l'élection 2024 en direct

18:28 - Rassemblement national : quel score à Saint-Hilaire-la-Palud à l'issue des européennes ?

Si dans tout le pays, les enquêtes d'opinion prévoient une progression du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des dernières européennes (ce qui amènerait virtuellement Bardella à 38% dans la commune), on remarque néanmoins que le parti n'a grappillé que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée devrait donc être plus discrète localement.