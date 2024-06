En direct

19:26 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Saint-Jean-d'Arvey fait envie à gauche Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les élections législatives, elle a explosé en vol désormais, rendant très incertain le vote de gauche aujourd'hui. A l'issue du premier tour des élections des députés à Saint-Jean-d'Arvey, le binôme Nupes avait en effet cumulé 38,54% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une performance à mettre en perspective avec les 41% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (27,23% pour Jean-Luc Mélenchon, 9,53% pour Yannick Jadot, 2,02% pour Fabien Roussel et 3,04% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 7,87% à Saint-Jean-d'Arvey, contre 24,13% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer à Saint-Jean-d'Arvey : 24,13% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 23,27% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 27,96% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Pour le Rassemblement national, les intentions de vote de Bardella observés à Saint-Jean-d'Arvey La liste RN pourrait se stabiliser à 20% à Saint-Jean-d'Arvey si la situation prévue par les sondeurs au niveau national se répercute localement. Le leader lepéniste est en effet crédité de 30% des suffrages dans le pays, soit 10 points de plus qu'il y a cinq ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? L'extrapolation est accrobatique, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour).

15:02 - Les inscrits de Saint-Jean-d'Arvey plutôt pour Emmanuel Macron il y a deux ans La commune de Saint-Jean-d'Arvey avait accordé à Marine Le Pen 18,72% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient doublé la cheffe de file du Rassemblement national avec respectivement 27,23% et 23,27% des suffrages. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 34,59% contre 65,41%. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui récoltera 14,86%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV réuniront 38,54% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme LFI-PS-PC-EELV vainqueur localement.

12:45 - Yannick Jadot en tête lors des dernières européennes à Saint-Jean-d'Arvey Se retourner sur le dernier test semble aussi une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? C'est Yannick Jadot qui l'emportait à Saint-Jean-d'Arvey lors des dernières élections pour le Parlement européen, avec 24,4% des votes. La liste doublait celle de Nathalie Loiseau avec 24,13% dans la commune. Jordan Bardella terminait troisième, avec 13,2%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Jean-d'Arvey : ce qu'il faut retenir Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Jean-d'Arvey révèlent des tendances évidentes qui pourraient influencer le résultat des élections européennes. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la commune, 31% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 6,03% ont 75 ans et plus. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (13,59%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 807 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,52%) et le nombre de résidences HLM (9,34% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (43,65%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Jean-d'Arvey, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes à Saint-Jean-d'Arvey Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle de la France entière, le pic d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Saint-Jean-d'Arvey, 65,78% des habitants n'avaient pas participé. L'analyse des précédentes consultations politiques permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette localité. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, 44,09% des personnes habilitées à voter à Saint-Jean-d'Arvey avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 53,03% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Saint-Jean-d'Arvey : l'abstention en question L'une des clés de ces élections européennes sera incontestablement la participation à Saint-Jean-d'Arvey. L'inflation qui grève le budget des foyers français, cumulée avec les incertitudes engendrées par le conflit armé entre entre la Palestine et Israël seraient par exemple susceptibles de modifier les décisions que prendront les électeurs de Saint-Jean-d'Arvey. Il y a 2 ans, au second tour de la présidentielle, parmi les 1 463 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 22,28% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 16,81% au premier tour. En comparaison, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 45,29% au premier tour et seulement 48,75% au deuxième tour.