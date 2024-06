Résultat des européennes à Saint-Jean-d'Aulps : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Quel résultat aux européennes de Saint-Jean-d'Aulps pour le RN de Jordan Bardella ? La fraction d'électeurs en faveur du RN sera un point d'observation clé localement pour cette élection des députés européens. Alors que les sondages annoncent dix points de plus pour le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Saint-Jean-d'Aulps semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de terrain dans la commune. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les électeurs de Saint-Jean-d'Aulps plutôt favorables à Emmanuel Macron à la présidentielle Avec 16,96%, c'est un trop petit résultat qu'avait enregistré Marine Le Pen à Saint-Jean-d'Aulps au premier tour de la présidentielle en 2022. La patronne du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 29,89% et 18,26% des voix. C'est finalement son rival qui remportera l'adhésion des électeurs avec 64,9% contre 35,1% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Au premier tour des législatives, Saint-Jean-d'Aulps, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Ensemble ! L'emporter avec 25,13%, alors que le RN restera derrière à 14,17%. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Ensemble ! Finalement vainqueur localement.

12:45 - 22,59% pour Nathalie Loiseau il y a cinq ans à Saint-Jean-d'Aulps Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme évident au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Saint-Jean-d'Aulps lors des dernières élections pour le Parlement européen, avec 22,59% des bulletins. La liste surclassait celle de Jordan Bardella avec 21,21% dans la ville. Yannick Jadot terminait troisième, avec 16,8%.

11:45 - Saint-Jean-d'Aulps : élections européennes et dynamiques démographiques Comment les habitants de Saint-Jean-d'Aulps peuvent-ils affecter le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de 34% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 4,38%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments clés. En outre, le taux de familles propriétaires (65,98%) met en relief le poids des thématiques d'habitat et d'urbanisme. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (74,38%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 383 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 18,86% et d'une population étrangère de 23,67% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un taux de résidences secondaires de 67,57%, comme à Saint-Jean-d'Aulps, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des habitants.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Saint-Jean-d'Aulps Est-ce que les électeurs français seront plus nombreux à participer aux élections européennes cette année, à l'instar du rebond constaté en 2019 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections européennes s'élevait à 50%. Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des élections précédentes. Il y a 5 ans, durant les précédentes européennes, le taux de participation s'était hissé à 43,6% dans la commune de Saint-Jean-d'Aulps. Le taux de participation était de 37,68% en 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Saint-Jean-d'Aulps : l'abstention en question À Saint-Jean-d'Aulps, le taux de participation sera indéniablement un facteur fort du scrutin européen. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 867 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 67,7% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 73,24% au premier tour, ce qui représentait 635 personnes. En comparaison, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 43,82% au premier tour et seulement 41,53% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Saint-Jean-d'Aulps ? Les populations des communes de grandes tailles se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ?