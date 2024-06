En direct

19:08 - À Saint-Jean-de-Luz, le résultat de la gauche unie aux dernières législatives convoité Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, avait obtenu 7,97% à Saint-Jean-de-Luz, contre 30,01% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut en 2024 selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il arriverait très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Saint-Jean-de-Luz, le binôme Nupes avait en effet cumulé 16,75% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,86% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,47% pour Yannick Jadot, 2,47% pour Fabien Roussel et 2,04% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Qui vont désigner les supporters de la droite à Saint-Jean-de-Luz ? Le nombre de bulletins glanés par Jordan Bardella sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour ces élections européennes 2024. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Saint-Jean-de-Luz semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas progressé dans la localité.

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Saint-Jean-de-Luz ? La ville de Saint-Jean-de-Luz avait accordé à Marine Le Pen 14,3% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la patronne du Rassemblement national avec 33,6% et 15,86% des bulletins exprimés. Et elle échouait aussi au second tour avec 31,28% contre 68,72%. Avec 9,5%, le Rassemblement national sera devancé par la suite par les 28,53% du binôme LREM au premier tour des législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Ca n'ira pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant localement.

12:45 - En 2019, une élection très instructive Les résultats de ce dimanche soir vont-ils répéter le verdict de 2019 ? Le podium des dernières élections européennes à Saint-Jean-de-Luz était le suivant : la liste de Nathalie Loiseau avec 30,01% des votes, devançant la liste de Yannick Jadot avec 15,19% et Jordan Bardella avec 14,72%.

11:45 - Saint-Jean-de-Luz : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la commune de Saint-Jean-de-Luz, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent les résultats des élections européennes. Avec 24% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 15,61%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (50,87%) met en exergue l'importance des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (55,63%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 6 362 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,38%) et le nombre de résidences HLM (21,28% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Un pourcentage de résidences secondaires de 43,8%, comme à Saint-Jean-de-Luz, indique un tourisme important dans la région. Cela peut impacter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

10:30 - Saint-Jean-de-Luz : retour sur la participation aux dernières européennes L'analyse des consultations politiques passées est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. Lors des précédentes européennes, parmi les 6 077 inscrits sur les listes électorales à Saint-Jean-de-Luz, 44,58% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 52,34% pour les européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux d'abstention qui bat souvent des records durant de ce type de scrutin. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - La participation aux européennes à Saint-Jean-de-Luz L'une des clés du scrutin européen sera immanquablement la participation à Saint-Jean-de-Luz. Au second tour de la dernière élection présidentielle, 24,69% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient déserté les urnes. L'abstention était de 22,66% au premier tour. Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La hausse des prix du quotidien qui plombe le budget des familles, combinée avec les incertitudes engendrées par le conflit entre l'Ukraine et la Russie seraient de nature à ramener les habitants de Saint-Jean-de-Luz vers les urnes.