Résultat des européennes à Saint-Jean-de-Sauves : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Jusqu'où ira le RN à Saint-Jean-de-Sauves lors des européennes ? Si dans tout le pays, les sondages chiffrent une progression du RN à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui propulserait Bardella à 45% dans la commune), on note néanmoins que ce dernier n'a grappillé que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Saint-Jean-de-Sauves L'élection à la présidence de la République avait donné un gros avantage à Marine Le Pen en 2022 à Saint-Jean-de-Sauves. Elle prenait la tête avec 38,24% au 1er round. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,38% et 14% des voix. Au 2e tour, face à Macron, elle avait aussi une longueur d'avance avec 56,65% contre 43,35%. Un mois plus tard, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, récoltant 33,79% des votes sur place, contre 41,15% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 50,39%.

12:45 - Que retenir des européennes à Saint-Jean-de-Sauves en 2019 ? Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il répéter le choix des électeurs de 2019 ? A l'époque, à Saint-Jean-de-Sauves, la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, l'avait emporté, cumulant 35,31% des votes face à Nathalie Loiseau à 21,02% et François-Xavier Bellamy à 8,78%. Dans le détail, 173 habitants avaient alors été séduits par le RN dans la commune.

11:45 - Saint-Jean-de-Sauves aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues de Saint-Jean-de-Sauves, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 331 habitants répartis dans 782 logements, ce village présente une densité de 24 hab par km². Ses 63 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 391 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le village, 17,46 % des résidents sont des enfants, et 29,58 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, dont 31,02% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 41,69% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 138,49 €, accable une commune qui désire plus de prospérité. Saint-Jean-de-Sauves manifeste la vivacité et les valeurs d'une Europe en constante évolution.

10:30 - À Saint-Jean-de-Sauves, quelle participation aux européennes ? Comment ont voté les habitants de cette commune lors des précédents rendez-vous électoraux ? Pendant les européennes 2019, sur les 523 personnes en âge de voter à Saint-Jean-de-Sauves, 47,91% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 55,74% il y a 10 ans. Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de la France entière, le plus haut taux d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Saint-Jean-de-Sauves, 62,3% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - C'est l'heure de voter à Saint-Jean-de-Sauves : l'abstention au cœur des préoccupations L'un des facteurs importants de ce scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter le niveau de participation à Saint-Jean-de-Sauves. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 77,18% dans la localité. Le taux de participation était de 75,46% au second tour, ce qui représentait 692 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. Les études rapportent que l'abstention est la plupart du temps supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ?