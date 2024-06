En direct

19:28 - Renaissance et Parti socialiste à égalité aussi à Saint-Jean-de-Verges pour ces européennes 2024 ? En plus du score du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux ont été annoncés à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne. Mais Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des dernières européennes, avait obtenu 15,62% à Saint-Jean-de-Verges, contre 13,23% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré son excellent score lors des législatives. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Saint-Jean-de-Verges, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 23,3% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Saint-Jean-de-Verges, entre les 15,62% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,75% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 20,81% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Saint-Jean-de-Verges avant les européennes Le nombre de votes en faveur de la liste du RN menée par Jordan Bardella va être le déterminant pour cette élection européenne localement, comme au niveau national. Si on compare le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Saint-Jean-de-Verges. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. De quoi s'attendre à 36% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage RN à Saint-Jean-de-Verges ? Le verdict du plus récent scrutin est un indicateur clé au moment du rendez-vous électoral du jour. Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient abouti à un puissant résultat pour le RN à Saint-Jean-de-Verges. Le parti avait fini en tête dans la ville avec 27,15% au 1er round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Nupes sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 28,91% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 22,04% et Emmanuel Macron troisième avec 21,75%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 50,75%, devant Emmanuel Macron à 49,25%.

12:45 - Jordan Bardella en première position lors des élections européennes 2019 à Saint-Jean-de-Verges Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, l'avait emporté aux européennes à l'époque. Le bulletin attirait 26,68% des suffrages, contre Nathalie Loiseau à 15,62% et Raphaël Glucksmann à 13,23%.

11:45 - Saint-Jean-de-Verges : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant le bureau de vote de Saint-Jean-de-Verges, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Dotée de 631 logements pour 1 291 habitants, la densité de la commune est de 95 hab/km². Ses 131 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 385 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 20,08 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 8,17 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 39,52% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 40,26% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 458,79 euros, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. Saint-Jean-de-Verges incarne la vivacité et l'authenticité d'une Europe en évolution.

10:30 - Européennes précédentes à Saint-Jean-de-Verges : état des lieuxde la participation Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut étudier les résultats des derniers scrutins européens. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 39,26% au niveau de Saint-Jean-de-Verges (Ariège), contre une abstention de 53,38% en 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas lors de ce type d'élection. Au niveau de la France entière, le record d'abstention a été observé au moment du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,7%. À Saint-Jean-de-Verges, 60,55% des habitants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Les européennes démarrent à Saint-Jean-de-Verges : quel sera le taux d'abstention ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des élections européennes à Saint-Jean-de-Verges ? En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, 14,6% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 19,64% au second tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour. La flambée des prix des matières premières qui grève les finances des foyers français est susceptible d'avoir un impact sur la stratégie de vote des citoyens de Saint-Jean-de-Verges.