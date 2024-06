En direct

19:28 - À Saint-Jean-Saint-Nicolas, quel candidat vont élire les électeurs de la gauche ? L'union de la gauche aux législatives ayant explosé, que décideront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés à Saint-Jean-Saint-Nicolas, le binôme Nupes avait en effet enregistré 32,73% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait atteint 3,7% à Saint-Jean-Saint-Nicolas, contre 25,05% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry (5,88% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (16,12% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (3,05% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Saint-Jean-Saint-Nicolas à l'issue des européennes ? On note que Saint-Jean-Saint-Nicolas compte parmi les quelques localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 22,44% lors du vote européen et Marine Le Pen 20,96% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Situation favorable à Renaissance à Saint-Jean-Saint-Nicolas ? Dans les bureaux de vote de Saint-Jean-Saint-Nicolas, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Avec 20,96%, la présidente du Rassemblement national était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 24,53% et 23,14% des voix. Le second round de scrutin ne lui permettra pas de revenir sur son adversaire, Emmanuel Macron finissant à 58,93% contre 41,07% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 16,93%, alors que les candidats La République en Marche réuniront 38,83% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Ensemble ! Vainqueur localement.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des élections européennes Le résultat de ce soir sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? La liste de Bardella ne terminait que deuxième lors des élections européennes il y a cinq ans. La liste de Nathalie Loiseau s'arrogeait la première marche avec 25,05%, contre 22,44% pour le RN.

11:45 - Saint-Jean-Saint-Nicolas : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Devant le bureau de vote de Saint-Jean-Saint-Nicolas, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Dotée de 944 logements pour 1 075 habitants, la densité de la ville est de 26 habitants par km². Ses 130 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 303 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le village, 17,4 % des résidents sont des enfants, et 32,47 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, dont 32,26% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 41,91% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 229,89 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Saint-Jean-Saint-Nicolas manifeste la vigueur et l'authenticité d'une Europe en évolution.

10:30 - Taux d'abstention aux dernières élections européennes à Saint-Jean-Saint-Nicolas : ce qu'il faut savoir Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Saint-Jean-Saint-Nicolas, 55,43% des habitants avaient voté. Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des rendez-vous électoraux passés ? En 2019, pendant les élections européennes, parmi les 490 inscrits sur les listes électorales à Saint-Jean-Saint-Nicolas, 62,74% s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 51,74% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Jean-Saint-Nicolas pour les élections européennes Ce 9 juin, lors des élections européennes à Saint-Jean-Saint-Nicolas, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,03% au premier tour. Au second tour, 42,28% des votants ne se sont pas déplacés. Au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 817 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 20,66% étaient restés chez eux, contre une abstention de 19,34% au premier tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.