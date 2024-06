Résultat des européennes à Saint-Just-de-Claix : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Les voix de la gauche unie très suivis La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus désormais. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Saint-Just-de-Claix, le binôme Nupes avait en effet cumulé 27,06% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait atteint 4,19% à Saint-Just-de-Claix, contre 18,06% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Saint-Just-de-Claix : les 18,06% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,43% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,71% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quelle performance pour la liste RN à Saint-Just-de-Claix lors des européennes ? Le résultat obtenu par le RN sera très commenté pour ces élections des députés européens, localement, comme dans le reste de la France. Les enquêtes d'opinion annoncent une liste Bardella entre 30 et 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son résultat des élections européennes 2019. Selon un calcul simpliste, cette tendance doit l'approcher de 42% à Saint-Just-de-Claix, soit 10 points de plus également que son score de 2019 au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le Rassemblement national n'a visiblement enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait tempérer les analyses les plus tirées par les cheveux.

15:02 - Un petit avantage pour le RN L'élection à la présidence de la République s'était nettement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. Elle obtenait 33,99% au premier round contre 21,43% pour Emmanuel Macron et 19,31% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Rebelotte au deuxième tour devant Macron avec 55,31% contre 44,69%. Lors de l'échéance suivante, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, récoltant 27,76% des votes sur place, contre 28,71% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (53,89%).

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin au résultat très net Les résultats de ce 9 juin seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 123 électeurs de Saint-Just-de-Claix avaient choisi la liste RN à l'époque, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella séduisait 32,2% des voix devant Nathalie Loiseau à 18,06% et Yannick Jadot à 14,14%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Just-de-Claix Dans la ville de Saint-Just-de-Claix, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections européennes. Avec un taux de chômage de 10,36% et une densité de population de 101 habitants par km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (84,27%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 428 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (14,12%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,41%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Just-de-Claix mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,52% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Saint-Just-de-Claix : facteurs et implications Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des consultations démocratiques précédentes ? Cinq années plus tôt, durant les précédentes européennes, sur les 413 personnes en âge de voter à Saint-Just-de-Claix, 53,96% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 64,97% en 2014. Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Saint-Just-de-Claix À Saint-Just-de-Claix, l'un des facteurs essentiels du scrutin européen 2024 sera indiscutablement le taux d'abstention. L'inflation et ses conséquences sur le quotidien des ménages seraient de nature à de faire augmenter la participation à Saint-Just-de-Claix. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 77,91% des électeurs habilités dans la ville avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 73,9% au second tour, ce qui représentait 722 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 43,67% au premier tour. Au second tour, 37,92% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Saint-Just-de-Claix ?