Résultat des européennes à Saint-Lattier : l'élection 2024 en direct

Après le score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes ont été annoncés à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne. Mais Raphaël Glucksmann avait obtenu 5,14% à Saint-Lattier, contre 23,52% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui est déjà morte. La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des législatives à Saint-Lattier, le binôme Nupes avait en effet obtenu 22,51% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,75% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,32% pour Yannick Jadot, 1,28% pour Fabien Roussel et 1,63% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est risqué. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Saint-Lattier, entre les 23,52% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,27% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 30,93% de LREM au premier tour des législatives…

Si on tient compte de la progression du Rassemblement national attendue par les sondeurs à l'échelle nationale aujourd'hui, soit près de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de celui-ci pourrait se situer tout proche des 40% à Saint-Lattier. Une estimation qui semble logique compte tenu des points déjà conquis par les lepénistes dans la localité depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022 et qui correspond en effet à 5 points de parts de voix.

La ville de Saint-Lattier avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme de la présidentielle il y a deux ans. La cheffe du parti frontiste prenait la tête avec 32,44% au premier tour. Au 2e tour, elle avait aussi battu Macron avec 50,97%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, obtenant 29,9% des suffrages sur place, contre 30,93% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 58,96%.

Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? Le résultat de la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Saint-Lattier, avec 27,47%, soit 139 voix. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 23,52% et Yannick Jadot à 15,61%.

11:45 - Saint-Lattier : démographie et socio-économie impactent les élections européennes

Dans la commune de Saint-Lattier, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 8,85% et une densité de population de 70 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (86,81%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 597 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (4,75%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,25%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Lattier mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,59% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.