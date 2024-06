En direct

19:30 - Quel candidat vont choisir les supporters de la Nupes à Saint-Léon ? En plus du score du RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sont donnés à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie lors des européennes 2019, avait atteint 21,76% à Saint-Léon, contre 11,76% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte malgré son excellent résultat lors des élections législatives, en 2022. La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Saint-Léon, le binôme Nupes avait en effet glané 36,06% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Le verdict dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Saint-Léon, entre les 21,76% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,9% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 25,1% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national à Saint-Léon, un favori aux européennes ? Si on compare le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 2 points à Saint-Léon. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. De quoi s'attendre à 29% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits de Saint-Léon penchaient pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Léon lors du premier tour de la présidentielle, avec 26,9%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 21,95%. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 43,4% contre 56,6%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 17,93% au premier tour, contre 36,06% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Le second tour sera à l'avenant, laissant également le binôme Nupes finir gagnant.

12:45 - À Saint-Léon, Nathalie Loiseau en première position en 2019 Le résultat de ce 9 juin sera-t-il le même que l'équilibre de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Saint-Léon lors des précédentes européennes, avec 21,76% des suffrages. La liste surpassait celle de Jordan Bardella avec 19,8% dans la cité. Yannick Jadot achevait l'élection troisième, avec 15,1%.

11:45 - Saint-Léon : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la ville de Saint-Léon, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections européennes. Avec un taux de chômage de 6,83% et une densité de population de 51 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (14,37%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 523 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (5,17%) révèle la nécessité d'un suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (9,16%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (43,0%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Léon, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

10:30 - Etude de la participation aux élections européennes à Saint-Léon Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des scrutins européens passés. Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 43,26% dans la commune de Saint-Léon, contre un taux d'abstention de 55,85% pour le scrutin européen de 2014. Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Au niveau du pays tout entier, le record d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des régionales 2021, atteignant 66,7%. À Saint-Léon, 61,74% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - C'est le moment de voter à Saint-Léon pour les élections européennes À Saint-Léon, l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera sans nul doute l'étendue de la participation. Il y a 2 ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 78,83% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 82,41% au premier tour, ce qui représentait 806 personnes. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,53% au premier tour. Au deuxième tour, 50,56% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Léon ? L'inflation qui alourdit les finances des Français, combinée avec les incertitudes dues à la situation géopolitique actuelle pourraient entre autres ramener les citoyens de Saint-Léon dans les isoloirs.