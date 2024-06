En direct

19:14 - Sur qui vont se rabattre les supporters de la Nupes à Saint-Léonard-de-Noblat ? En plus du résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sembleraient à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les études sondagières. Le candidat de gauche avait obtenu 9,83% à Saint-Léonard-de-Noblat, contre 19,49% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui n'a pas survécu. A l'issue du premier tour des législatives à Saint-Léonard-de-Noblat, le binôme Nupes avait en effet glané 33,69% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Tout est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Saint-Léonard-de-Noblat, entre les 19,49% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,23% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 23,54% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Sur qui vont se porter les voix de droite à Saint-Léonard-de-Noblat ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella lors des européennes 2024 sera très commenté. À Saint-Léonard-de-Noblat, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 23,3% au terme du vote européen et Marine Le Pen 22,91% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que laissent imaginer les sondages en 2024 sur la France entière, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Déjà des tendances à prendre en compte Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 22,91% contre 25,23% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 44,39% contre 55,61%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Saint-Léonard-de-Noblat quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 17,57% au premier tour, contre 33,69% pour le binôme Nupes. Au second round, c'est encore un binôme Nupes qui remportera le plus de voix, avec 56,81% sur l'unique circonscription recouvrant Saint-Léonard-de-Noblat.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes Le résultat de ce 9 juin au soir sera-t-il le même que le choix des électeurs de 2019 ? 23,3% des votes étaient tombés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 19,49% et Yannick Jadot à 11,42%. Le RN s'était imposé en tête avec 410 habitants de Saint-Léonard-de-Noblat passés par les urnes.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Léonard-de-Noblat La composition démographique et socio-économique de Saint-Léonard-de-Noblat définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des européennes. Dans la commune, 13,63% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 15,22% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations des politiques européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (66,96%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1 920 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,65%) révèle des besoins d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,85%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Léonard-de-Noblat mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 45,58% des habitants sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention lors des élections européennes à Saint-Léonard-de-Noblat Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédentes consultations démocratiques. Pendant les élections européennes 2019, 43,18% des personnes habilitées à voter à Saint-Léonard-de-Noblat avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 50% en 2014. Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été observé lors du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Saint-Léonard-de-Noblat, 58,39% des habitants n'avaient pas participé.

09:30 - Les européennes sont lancées à Saint-Léonard-de-Noblat : scrutin en cours À Saint-Léonard-de-Noblat, l'un des facteurs déterminants de ces européennes 2024 sera immanquablement le taux de participation. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 57,14% au premier tour et seulement 55,22% au deuxième tour. Lors du premier tour de la présidentielle, 79,87% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 75,71% au second tour, soit 2 531 personnes. Pour comparer, au niveau de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.