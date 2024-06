Résultat des européennes à Saint-M'Hervé : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Saint-M'Hervé fait envie à gauche Après le score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sembleraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion. Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, avait glané 22,48% à Saint-M'Hervé, contre 4,07% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 à Saint-M'Hervé, le binôme Nupes avait en effet glané 18,37% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Tout est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Saint-M'Hervé, entre les 22,48% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 34,8% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 32,78% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Saint-M'Hervé ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera un enseignement majeur au niveau local pour ces élections du Parlement européen 2024. Les intentions de vote annoncent un RN à environ un tiers des votes dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de sa marque de 2019. Logiquement, cette dynamique devrait l'amener à 33% à Saint-M'Hervé, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais une commune n'est pas la France et on note que le parti n'a visiblement pris ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Ce qui devrait tempérer les conclusions les plus simplistes.

15:02 - Les votants de Saint-M'Hervé plutôt favorables à Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Saint-M'Hervé lors du premier tour de la présidentielle, avec 34,8%, battant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 26,01%. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 39,23% contre 60,77%. Le RN ratait aussi la première marche à Saint-M'Hervé quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,37% au premier tour, contre 32,78% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Saint-M'Hervé, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera victorieuse au moment du second tour, achevant la défaite de l'ancien Front national.

12:45 - À Saint-M'Hervé, Jordan Bardella devant les autres en 2019 Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble de nouveau évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste à l'époque, était au plus haut à Saint-M'Hervé, à 23,34%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 22,48% et Yannick Jadot à 12,85%.

11:45 - Saint-M'Hervé : démographie, élections et perspectives d'avenir Quelle influence les habitants de Saint-M'Hervé exercent-ils sur le résultat des européennes ? Avec 46,24% de population active et une densité de population de 46 habitants par km², ces données pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,81% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur l'emploi. Avec ses 7,54% d'agriculteurs pour 1 359 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,59%) met en évidence des impératifs de suivi social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,83%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-M'Hervé mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 31,37% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : la situation à Saint-M'Hervé Comment votent habituellement les habitants de cette localité ? En 2019, pendant les élections européennes, 506 inscrits sur les listes électorales de Saint-M'Hervé avaient pris part au vote (soit 48,98%), contre une participation de 35,81% lors du scrutin de 2014. La participation des citoyens français aux européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? A l'échelle de l'Hexagone, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33,28%. À Saint-M'Hervé, 65,81% des votants avaient voté.

09:30 - L'abstention aux européennes à Saint-M'Hervé L'un des facteurs clés du scrutin européen sera indiscutablement le taux de participation à Saint-M'Hervé. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,64% au premier tour. Au deuxième tour, 55,23% des citoyens ne se sont pas déplacés. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 21,19% des électeurs dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 22,43% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.