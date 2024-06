Résultat des européennes à Saint-Marcel-Bel-Accueil : l'élection 2024 en direct

17:08 - Jusqu'où peut aller le RN lors des européennes à Saint-Marcel-Bel-Accueil ?

La part des électeurs de la liste du RN menée par Jordan Bardella sera la clé du scrutin localement pour cette élection. Les sondages d'opinion prévoient une liste Jordan Bardella à environ 30% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat des précédentes européennes. Virtuellement, cette dynamique doit le porter à 29% à Saint-Marcel-Bel-Accueil, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on note que le RN n'a pour l'instant gagné ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait calmer les prévisions les plus simplistes.