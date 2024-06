En direct

19:29 - À Saint-Martin-d'Auxigny, quel candidat vont désigner les électeurs de la Nupes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, avait glané 6,44% à Saint-Martin-d'Auxigny, contre 22,53% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne, à tel point qu'on le donne très proche de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives à Saint-Martin-d'Auxigny, le binôme Nupes avait en effet accumulé 22,9% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - À Saint-Martin-d'Auxigny, une liste RN favorite ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Les sondeurs prédisent une liste Jordan Bardella à environ 30% des voix dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son score des européennes 2019. Théoriquement, cette dynamique devrait l'approcher de 37% à Saint-Martin-d'Auxigny, soit 10 points de plus également que ses 27,82% au niveau local. Mais une commune n'est pas la France et on note que le Rassemblement national n'a en fait gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions frontistes.

15:02 - Les derniers chiffres à Saint-Martin-d'Auxigny Saint-Martin-d'Auxigny avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 28,1%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 29,43% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 43,86% contre 56,14%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 24,3% au premier tour, contre 36,77% pour le binôme La République en Marche. Le second tour restera sur cette partition, voyant encore le binôme La République en Marche finir gagnant.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Saint-Martin-d'Auxigny Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière apparait encore comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. 27,82% des votes s'étaient tournés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 22,53% et Yannick Jadot à 12,53%. Le mouvement d'extrême droite réunissait ainsi 242 votants de Saint-Martin-d'Auxigny.

11:45 - Saint-Martin-d'Auxigny : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues de Saint-Martin-d'Auxigny, les élections sont en cours. Dotée de 1 234 logements pour 2 505 habitants, la densité de la commune est de 97 habitants par km². Avec 153 entreprises, Saint-Martin-d'Auxigny se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (83,14 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 43,79% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,13%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 256 €/an. Ainsi, Saint-Martin-d'Auxigny incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Taux de participation lors des dernières élections européennes à Saint-Martin-d'Auxigny : les enseignements Cette élection européenne verra-t-elle une hausse de l'abstention des Français comme en 2009 où un record avait été observé avec 59,4% ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : l'abstention aux européennes représentait 49,9%. Au fil des dernières années, les 2 544 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Lors des élections européennes 2019, le taux d'abstention s'élevait à 42,83% dans la commune de Saint-Martin-d'Auxigny. L'abstention était de 51,0% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Saint-Martin-d'Auxigny : l'abstention en question Le taux de participation constituera indiscutablement l'un des critères décisifs de ces élections européennes à Saint-Martin-d'Auxigny. Il y a 2 ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 18,37% au niveau de la commune. Le taux d'abstention était de 16,98% au premier tour. Pour comparer, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 46,92% au premier tour. Au second tour, 51,14% des citoyens ne se sont pas déplacés. La perte de pouvoir d'achat serait notamment susceptible d'impacter la participation à Saint-Martin-d'Auxigny (18110).