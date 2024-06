En direct

19:28 - À Saint-Martin-de-Queyrières, quelles sont les options de reports du vote Nupes ? Outre le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux ont été annoncés au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Raphaël Glucksmann avait obtenu 7,21% à Saint-Martin-de-Queyrières, contre 16,59% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Saint-Martin-de-Queyrières, le binôme Nupes avait en effet accumulé 29,45% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Pour le RN, les intentions de vote de Bardella observés à Saint-Martin-de-Queyrières Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points gagnés par le RN à l'échelle du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Saint-Martin-de-Queyrières semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote locaux. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Saint-Martin-de-Queyrières Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 22,33% contre 24,6% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 41,3% contre 58,7%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 18,01% au premier tour, contre 39,83% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Saint-Martin-de-Queyrières, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera victorieuse au cours du second tour, achevant l'échec du RN.

12:45 - 23,36% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Saint-Martin-de-Queyrières Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? C'est la liste d'extrême droite poussée par Jordan Bardella qui s'était imposée en tête des élections européennes à l'époque à Saint-Martin-de-Queyrières, avec 23,36% des voix exprimées (107 voix) devant celle de Yannick Jadot avec 22,71% elle-même suivie par la liste Nathalie Loiseau avec 16,59%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Saint-Martin-de-Queyrières Devant le bureau de vote de Saint-Martin-de-Queyrières, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Dotée de 950 logements pour 1 125 habitants, la densité de la commune est de 20 habitants par km². Avec 101 entreprises, Saint-Martin-de-Queyrières offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (49,68 %) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 42,95% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 55,71% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1362,95 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Saint-Martin-de-Queyrières, les problématiques locales, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Participation aux élections européennes à Saint-Martin-de-Queyrières : un regard approfondi Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des consultations politiques passées ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, le taux de participation représentait 51,99% au sein de Saint-Martin-de-Queyrières (Hautes-Alpes). Le taux de participation était de 37,31% il y a 10 ans. L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux de participation qui est toujours très bas durant de ce type de scrutin. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Saint-Martin-de-Queyrières La participation constituera indéniablement l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 à Saint-Martin-de-Queyrières. Il y a 2 ans, pour le second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 22,89% au niveau de la ville. L'abstention était de 17,79% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,76% au premier tour et seulement 50,21% au deuxième tour. La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des Français serait par exemple en mesure de ramener les citoyens de Saint-Martin-de-Queyrières (05120) vers les urnes.