Résultat des européennes à Saint-Martin-de-Saint-Maixent : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Le Rassemblement national favori pour les européennes à Saint-Martin-de-Saint-Maixent ? Enseignement clé pour ce dimanche : Saint-Martin-de-Saint-Maixent fait partie des rares villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 28,9% lors du vote européen et Marine Le Pen 25,99% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Marine Le Pen en tête à Saint-Martin-de-Saint-Maixent lors de la présidentielle 2022 La communauté électorale de Saint-Martin-de-Saint-Maixent avait plébiscité Marine Le Pen lors de l'élection suprême il y a deux ans. La figure du parti frontiste l'emportait avec 25,99% au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,62% contre 54,38%. Lors de l'échéance suivante, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 23,47% des votes sur place, contre 31,22% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 63,13%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble également une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Le résultat de la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Saint-Martin-de-Saint-Maixent, avec 28,9%, soit 113 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 18,93% et Yannick Jadot à 13,04%.

11:45 - Saint-Martin-de-Saint-Maixent : démographie, élections et stratégies politiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Saint-Martin-de-Saint-Maixent comme partout ailleurs. Dotée de 500 logements pour 1 068 habitants, la densité de la ville est de 86 hab/km². Ses 35 entreprises démontrent une économie florissante. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (87,6 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 36,14% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 49,3% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 490,85 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Saint-Martin-de-Saint-Maixent, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'inflation, rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Saint-Martin-de-Saint-Maixent : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Les européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : la participation aux européennes représentait 50,12%. Comment ont voté les habitants de cette commune lors des derniers scrutins européens ? Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 51,36% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Martin-de-Saint-Maixent, à comparer avec un taux de participation de 48,27% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Saint-Martin-de-Saint-Maixent : les européennes débutent L'abstention sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024 à Saint-Martin-de-Saint-Maixent. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 48,53% au premier tour. Au second tour, 50,7% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Saint-Martin-de-Saint-Maixent cette année ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 857 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 21,59% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 23,45% au second tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.